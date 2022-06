Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: φωτογραφία της Μαλένας λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί (βίντεο)

Συγκλονιστικό ντοκουμέντο για το άτυχο κορίτσι. Τι προκύπτει για τα σημάδια που βρέθηκαν, μετά θάνατον, στο πρόσωπο του παιδιού και τι αποκαλύπτουν για τον δολοφόνο του.

Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο με την άτυχη Μαλένα, το ένα από τα τρία κορίτσια της οικογένειας Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου που δολοφονήθηκαν, σύμφωνα και με το νέο πόρισμα των ιατροδικαστών, παρουσίασε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η εκπομπή ανέσυρε μια ανάρτηση της Ρούλας Πισπιρίγκου από τα social media, με την άτυχη Μαλένα, να βρίσκεται στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ελάχιστες ώρες πριν φύγει από την ζωή, από το χέρι του ανθρώπου που την δολοφόνησε δια ασφυξίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν κατατεθεί και όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των γονιών των τριών κοριτσιών, η Μαλένα είχε κάνει χημειοθεραπεία και αντιδρούσε καλά, ήταν ευδιάθετη και ετοιμαζόταν να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Μάλιστα, η κατάσταση του κοριτσιού ήταν τόσο καλή που το ίδιο ζήτησε και έφαγε σουβλάκι, λίγες ώρες πριν φύγει από την ζωή, από το χέρι του ανθρώπου που της έφραξε τους αεραγωγούς.

Η φωτογραφία, όπως αναφέρει το συνοδευτικό κείμενο που έχει γράψει η Ρούλα Πισπιρίγκου στην ανάρτηση της, έχει τραβηχτεί στις 13 Απριλίου 2019, στις 14:30. Όπως συμπληρώνει η προφυλακισμένη ως παιδοκτόνος για τον θάνατο της Τζωρτζίνας, «16:40 άκουσα τελευταία φορά την φωνή σου».

Η φωτογραφία αναρτήθηκε στα social media 15 μήνες μετά από τον θάνατο του κοριτσιού.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης, σύμφωνα με την δικογραφία, ο θάνατος της Μαλένας προσδιορίζεται στις 18:05 της ίδιας ημέρας, δηλαδή περίπου 3,5 ώρες αφότου το παιδί εμφανίζεται στην φωτογραφία ευδιάθετο και σε καλή κατάσταση να τρώει το σουβλάκι.

Ο Γιώργος Λιάγκας επεσήμανε πως στην φωτογραφία αυτή «δεν υπάρχει κανένα σημαδάκι στο πρόσωπο του. Ο κ. Λέων είπε ότι εικάζουμε πως οι τρεις κοκκινίλες στο πρόσωπο του παιδιού, που έχουν αποτυπωθεί και στην φωτογραφία από το νεκροτομείο, είναι τα σημάδια από τα τρία δάχτυλα του ανθρώπου που έβαλε το χέρι του και έπνιξε το παιδί».

«Ο κ. Λέων είπε πως για τρία λεπτά ο άνθρωπος που έφραξε την αναπνοή του παιδιού, έβλεπε το παιδί να βασανίζεται και να ψυχορραγεί», προσέθεσε ο Γιώργος Λιάγκας, εμφανώς οργισμένος.

