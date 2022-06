Κόσμος

Γαλλία: Ο Μακρόν δεν έκανε αποδεκτή την παραίτηση της Πρωθυπουργού

Κυβερνητική αστάθεια προκάλεσαν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών.

Η πρωθυπουργός της Γαλλίας Ελιζαμπέτ Μπορν υπέβαλε την παραίτησή της στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δεν την έκανε δεκτή, «ώστε η κυβέρνηση να μπορεί να παραμείνει επί τω έργω» τις προσεχείς ημέρες, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Μετά τις εκλογές της Κυριακής, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Δεδομένης της συγκυρίας αυτής, ο αρχηγός του Κράτους θα διεξαγάγει «τις αναγκαίες πολιτικές διαβουλεύσεις (...) ώστε να εντοπισθούν οι προσδοκώμενες εποικοδομητικές λύσεις στην υπηρεσία των Γάλλων», διευκρινίζει την ανακοίνωσή του το Μέγαρο των Ηλυσίων, πριν από μία σειρά από συναντήσεις που θα έχει με τους αρχηγούς των κομμάτων το απόγευμα ο πρόεδρος της Γαλλίας στο προεδρικό μέγαρο.

