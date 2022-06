Κοινωνία

Νταλίκα τούμπαρε στον Άγιο Κωνσταντίνο (εικόνες)

Διακόπηκε η κυκλοφορία για να απομακρυνθούν εμπορεύματα και συντρίμμια από το οδόστρωμα.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης, μετά την ανατροπή νταλίκας στην έξοδο του Αγίου Κωνσταντίνου.

Το μεγάλο όχημα με βουλγαρικές πινακίδες, άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες, έγειρε δεξιά στη στροφή της εξόδου, με αποτέλεσμα να βρεθεί με το πλάι πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, ωστόσο η οδός έκλεισε μέχρι να απομακρυνθούν εμπορεύματα και συντρίμμια από το οδόστρωμα.

Πηγή: lamiareport.gr

