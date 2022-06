Κοινωνία

Δήμητρα Πισπιρίγκου: νέα κατάθεση στην ΓΑΔΑ για Μαλένα και Ίριδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κατώφλι της ΓΑΔΑ πέρασε η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου, προκειμένου να καταθέσει για τα νέα δεδομένα, μετά το πόρισμα για δολοφονία των δύο κοριτσιών.

Το κατώφλι της ΓΑΔΑ πέρασε η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου, Δήμητρα, προκειμένου να καταθέσει έπειτα από την ολοκλήρωση του πορίσματος των ιατροδικαστών που «δείχνει» ασφυκτικό θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας.

Η κατάθεσή της κρίνεται ως σημαντική καθώς ήταν παρούσα στο σπίτι της οικογένειας τόσο το βράδυ, όσο και το πρωινό μετά το θάνατο του 6μηνου βρέφους. Η Δήμητρα Πισπιρίγκου, σύμφωνα με τον δικηγόρο κ. Όθωνα Παπαδόπουλο, καλείται ως μάρτυρας καθώς «έτυχε να βρίσκεται στο σπίτι της αδερφής της όταν βρέθηκε νεκρή η μικρή Ίριδα στην κούνια της»

Ο Μάνος Δασκαλάκης την ίδια ώρα εξετάζει ήδη τις επόμενες νομικές κινήσεις που θα κάνει, αφού πρώτα λάβει στα χέρια του επισήμως το πόρισμα των κ. Καρακούκη και Καλόγρηα, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος των δύο κοριτσιών προήλθε από ασφυξία που προκλήθηκε από εξωγενή παράγοντα.

Κατόπιν αυτού προκύπτει πως τα τρία κοριτσάκια φρικτό θάνατο μέσα σε τρία χρόνια και πλέον η έρευνα εστιάζεται στον εντοπισμό των δολοφόνων της Μαλένας και της Ίριδας, καθώς για την δολοφονία της Τζωρτζίνας έχει ήδη προφυλακιστεί η μητέρα των κοριτσιών, Ρούλα Πιπισίργκου.





Στην εκπομπή "Το Πρωινό" παρουσιάστηκε και μια φωτογραφία - ντοκουμέντο της Μαλένας, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί και μάλιστα αποκαλύπτεται και ένα σημαντικό στοιχείο σχετικά με τα σημάδια που βρέθηκαν μετά θάνατον στο πρόσωπο του άτυχου παιδιού.













Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Θέλω να πάω στο τέλος της τετραετίας, αλλά…

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι μπήκαν στη βιομηχανική ζώνη της Σεβεροντονιέτσκ (εικόνες)

“The 2Night Show” – Ουγγαρέζος: Με έδιωξαν από δουλειά γιατί έκανα συνέχεια χαβαλέ (εικόνες)