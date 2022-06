Life

“Άγριες Μέλισσες”: συγκλονιστικές αλήθειες την Τρίτη (εικόνες)

Ανατρεπτικές και καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Ο Λάμπρος έρχεται αντιμέτωπος με την αλήθεια για τον θάνατο του Γιάννου και πρέπει να πάρει μια μεγάλη απόφαση.#AgriesMelisses απόψε στις 22:30 στον #ant1tv pic.twitter.com/kz90oMuTVE — Άγριες Μέλισσες ΑΝΤ1 (@melisses_ant1tv) June 21, 2022

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης, στις 22:30, στον ΑΝΤ1

Ο Λάμπρος έρχεται αντιμέτωπος με την αλήθεια για τον θάνατο του Γιάννου και πρέπει να πάρει μια μεγάλη απόφαση.

Η Δρόσω, καταρρακωμένη, φεύγει από το σπίτι του Κωνσταντή και όλα δείχνουν πως ο γάμος ακυρώνεται.

Ο Σέργιος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί οι γονείς του δεν ξαναπαντρεύονται και ζητά να επιστρέψουν στο σπίτι των Σεβαστών. Ο μικρός καταφεύγει στη βοήθεια του παππού του.

Ο Ακύλας είναι αποφασισμένος να εκδικηθεί τη Ζωή και ψάχνει τρόπο ν’ αποδράσει.

Ο Λευτέρης μαθαίνει την αλήθεια για τον πατέρα της Κορίνας.

