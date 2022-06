Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: “ανάβει φωτιές” το τρίγωνο Αφροδίτης και Πλούτωνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Για ένα εκπληκτικό τρίγωνο της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, πριν ξεκινήσει τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη.

Όπως είπε η αστρολόγος, «αναβιώνει ο έρωτας. Δημιουργούνται πολλές σχέσεις πολύ δυνατές, κάποιες ίσως είναι και καρμικές».

Ακόμη, η Λίτσα Πατέρα σημείωσε πως «η όψη Αφροδίτης και Πλούτωνα, δίνει και χρήμα».

Η αστρολόγος προσέθεσε πως «από σήμερα αρχίζει και το καλοκαίρι. Ο Ήλιος μπαίνει στον Καρκίνο και γενικά είναι μια καλύτερη περίοδος για όλους».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: φωτογραφία της Μαλένας λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί (βίντεο)

Μητσοτάκης – Fuel Pass 2: Στα 80 ευρώ η ενίσχυση για βενζίνη

Κρήτη: Πήγε στην εκκλησία για βάφτιση και έφυγε... παντρεμένος! (εικόνες)