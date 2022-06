Life

Πέννυ Μπαλτατζή: γέννησε πρόωρα η τραγουδίστρια! (βίντεο)

Τα πρώτα λόγια μέσα από το μαιευτήριο!

Η Πέννυ Μπαλτατζή πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έγινε για δεύτερη φορά μαμά.

Η γνωστή τραγουδίστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της από τον Χρήστο Τζούτη.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η Πέννυ Μπαλτατζή, δημοσιεύοντας μερικά βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

