Υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά

Τα τουρκικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από τους Ανθρωποφάγους και το Μακρονήσι.

Πιστή στην τακτική των προκλήσεων η Άγκυρα, κλιμακώνει εκ νέου την ένταση με υπερπτήσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2 ζεύγη τουρκικών αεροσκαφών F-16 και F-4 πραγματοποίησαν υπερπτήσεις στις 12.03 άνωθεν της νήσου Ανθρωποφάγοι και στις 12.04 άνωθεν της νήσου Μακρονήσι στα 20.000 πόδια.

