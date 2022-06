Οικονομία

Fuel Pass 2: η εξειδίκευση των μέτρων για βενζίνη - πετρέλαιο (βίντεο)

Αναλυτικές δηλώσεις από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για τους δικαιούχους, το ύψος του βοηθήματος ανά περίπτωση και τον τρόπο χορήγησης της ενίσχυσης.

Με δηλώσεις της, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκε στην εξειδίκευση των νέων παρεμβάσεων της Κυβέρνησης για τα καύσιμα.

Οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού (έως 45.000 ευρώ συνολικά) ξεκλειδώνει την επιδότηση για το fuel pass 2 το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι πάνω από 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων, σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα.

Οσοι διαλέξουν να λάβουν την ενίσχυση με ψηφιακή κάρτα, αντί για κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό, θα πάρουν επιπλέον 15 ευρώ, αντί για 5 ευρώ που ίσχυε έως τώρα στo Fuel Pass 1.

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Ιουλίου, ενώ θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είπε ο πρωθυπουργός νωρίτερα, η επιδότηση του Fuel Pass 2 ανεβαίνει από τα 45 στα 80 ευρώ και για τις μηχανές από τα 35 στα 60 ευρώ. Στα

Νωρίτερα, στην διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση του αριθμού των δικαιούχων, αλλά και του ύψους της ενίσχυσης.

Η νέα επιδότηση, με την ονομασία fuel pass 2 θα είναι αισθητά αυξημένη, στα 80 από 45 ευρώ γιοα τρεις μήνες, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.

Ειδικά για τα νησιά η επιδότηση θα ανέρχεται στα 100 ευρώ από 55 μέχρι σήμερα.

Παράλληλα η κυβέρνηση αποφάσισε να επεκτείνει και την κρατική επιδότηση στην τιμή πώλησης του diesel, ώστε να συγκρατηθούν, κατά το δυνατόν, και οι αυξήσεις στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ξεχωριστή παρέμβαση θα υπάρξει για τους αγρότες, καθώς επισπεύδεται, για τις αρχές Αυγούστου, η επιστροφή σε αυτούς του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το πετρέλαιο το οποίο αγόρασαν το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα αντικατάστασης παλιών ενεργοβόρων συσκευών, με την πλατφόρμα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα να ανοίγει σήμερα το μεσημέρι.

Ειδήσεις σήμερα:

