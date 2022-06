Life

Τηλεθέαση: Πρώτος ο ΑΝΤ1 την Δευτέρα

Την πρωτιά κατέκτησε ο ΑΝΤ1 στο σύνολο της ημέρας. Ρεκόρ σεζόν για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων και το "Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος".

Πρώτος ήταν χθες, Δευτέρα 20 Ιουνίου, ο ΑΝΤ1 με το πρόγραμμά του να σημειώνει υψηλές επιδόσεις στον πίνακα τηλεθέασης. Με συνολικό μερίδιο ημέρας 15,2%, στο δυναμικό κοινό 18-54, υπερίσχυσε του ανταγωνισμού κατά 2,4 μονάδες.

Οι χθεσινές πρωτιές του ΑΝΤ1, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen:

Πρωτιά σημείωσε «Το Πρωινό».

Φαίη Σκορδά και Γιώργος Λιάγκας ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής τους, με 15,3% και 1,4 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Πρώτο ήταν και το «ROUK ZOUK» της Ζέτας Μακρυπούλια, στη ζώνη προβολής του, με 20,5% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 3,6 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Στην πρώτη θέση τερμάτισε και το «5Χ5» με τον Μάρκο Σεφερλή στο δυναμικό κοινό 18-54, στη ζώνη προβολής του, με 18,9%, και 1,8 μονάδες μπροστά από το δεύτερο κανάλι.

Ρεκόρ σεζόν και πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέγραψε χθες, το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοσή του από την αρχή της σεζόν στο δυναμικό κοινό 18-54, με 17%, ενώ ταυτόχρονα τερμάτισε πρώτο από όλα τα δελτία ειδήσεων, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης. Στις γυναίκες, η τηλεθέαση άγγιξε το 25,3%, ενώ στους άνδρες έφτασε το 21%.

Πρωτιά και ρεκόρ σεζόν, έκανε και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;». Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κυριάρχησε στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 29,1%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό 16 μονάδες. Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι σημείωσε ρεκόρ σεζόν και στο σύνολο κοινού με 25% και διαφορά από το δεύτερο κανάλι 9,7 μονάδες. Η τηλεθέαση «χτύπησε» κόκκινο φτάνοντας στους άνδρες το 34,5% και στις γυναίκες το 30,9%.

Δυνατή ήταν και η επίδοση της δραματικής σειράς εποχής «Άγριες Μέλισσες», η οποία κατέγραψε πρωτιά, στο δυναμικό κοινό 18-54, στη ζώνη προβολής της, με 22,1% και 3,5 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Το «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν στην πρώτη θέση στη ζώνη προβολής του με 17,8%, στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω το δεύτερο κανάλι κατά 4 μονάδες.

