Κρήτη - Απόπειρα βιασμού: 16χρονη κατήγγειλε νεαρό που γνώρισε στο Instagram

Ακόμη μια ανήλικη φαίνεται πως έπεσε σε "παγίδα", μέσω των social media.

Η 16χρονη, από την Κρήτη, γνώρισε έναν 23χρονο πριν από λίγο καιρό μέσα από το Instagram και πριν από λίγες μέρες αποφάσισαν να συναντηθούν.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, η 16χρονη μαζί με τη μητέρα της, κατήγγειλαν στο Αστυνομικό Τμήμα ότι, ο 23χρονος αποπειράθηκε να την βιάσει.

Όπως ανέφερε η 16χρονη, γνώρισε τον 23χρονο πριν λίγο καιρό μέσω των social media και άρχισαν να μιλάνε μεταξύ τους. Τη Δευτέρα κανόνισαν να συναντηθούν και από κοντά για να γνωριστούν καλύτερα.

Η 16χρονη συναντήθηκε με τον 23χρονο και αφού πήγαν για ένα καφέ ο νεαρός της πρότεινε να πάνε μία βόλτα με το αυτοκίνητό του. Εκείνος, την οδήγησε σε ερημική τοποθεσία του δήμου Χερσονήσου και αποπειράθηκε να τη βιάσει. Η 16χρονη αντιστάθηκε σθεναρά και άρχισε να φωνάζει. Τότε, ο 23χρονος την παράτησε στην ερημική τοποθεσία και έφυγε.

Η 16χρονη ειδοποίησε την μητέρα της λέγοντάς της όλα όσα συνέβησαν ενώ στη συνέχεια κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία.

Οι αστυνομικοί, μέσα σε λίγη ώρα, κατάφεραν και εντόπισαν τον 23χρονο συλλαμβάνοντάς τον στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα βιασμού ενώ αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 23χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Πηγή: cretapost.gr

