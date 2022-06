Πολιτισμός

Ο Κιμούλης ζητά αποζημίωση από το ΣΕΗ

Ο καλλιτέχνης αξιώνει χρηματική αποζημίωση για όσα υπέστη, όπως υποστηρίζει, λόγω της διαγραφής του από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών.

Ο Γιώργος Κιμούλης κατέθεσε αγωγή κατά του ΣΕΗ, σε ότι αφορά την διαγραφή του από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, με την οποία ουσιαστικά ζητά την ακύρωσή της.

Ακόμη, ο Γιώργος Κιμούλης αξιώνει χρηματική αποζημίωση για την ηθική βλάβη και την ζημιογόνο επίδραση που, όπως υποστηρίζει, είχε η διαγραφή του από το ΣΕΗ.

«Τέλος της εβδομάδας θα κάνουμε διανομή στα ΜΜΕ την αγωγή για ακύρωση της διαγραφής του Γιώργου Κιμούλη από το ΣΕΗ, για να αποδείξουμε το αληθές των ισχυρισμών μας χωρίς υπεκφυγές. Ζητάμε αποζημίωση για την ηθική βλάβη και την ζημιογόνο επίδραση που είχε η διαγραφή του από το ΣΕΗ. Τα ποσά είναι σχετικά, ανάλογα με το πώς πλήττεται η προσωπικότητα και ο ψυχισμός του άλλου, αυτά είναι εγκλήματα κατά της προσωπικότητάς του. Δεν θυμάμαι το ποσό που ζητάμε αλλά είναι υψηλό», δήλωσε ο δικηγόρος του ηθοποιού, Βασίλης Καπερνάρος.

Την Κυριακή 10 Απριλίου, σε γενική συνέλευση του ΣΕΗ, υπερψηφίστηκε από την συντριπτική πλειονότητα των παριστάμενων η διαγραφή από το Σωματείο, των Γιώργου Κιμούλη, Πέτρου Φιλιππίδη και Παύλου Χαϊκάλη.

Στην διάρκεια της συνέλευσης αναγνώστηκαν οι εισηγήσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και όλες οι καταγγελίες κατά των τριών ηθοποιών, κατά περίπτωση για λεκτική, σεξουαλική, σωματική και ψυχολογική βία.

Μεταξύ άλλων, το «παρών» στη συνέλευση έδωσαν η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, η Φαίη Ξυλά, ο Πασχάλης Τσαρούχας, η Ζέτα Δούκα και ο Νίκος Ψαρράς.

