Μουντιάλ 2022: Πολυετής φυλάκιση για σεξ εκτός γάμου και one night stand!

Βαριά ποινή προβλέπεται στο δίκαιο του Κατάρ για όσους συνευρεθούν ερωτικά στην χώρα, ενώ δεν είναι παντρεμένοι. “Καμπανάκι” προς συμμετέχοντες και φιλάθλους κρούουν οι διοργανωτές.

Η βρετανική εφημερίδα "Daily Star" προειδοποιεί ότι η σεξουαλική επαφή εκτός γάμου στο Κατάρ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 (21 Νοεμβρίου-18 Δεκεμβρίου) θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης επτά ετών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Ανώτατη Επιτροπή του Κατάρ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «το Κατάρ είναι μια συντηρητική χώρα και οι δημόσιες εκδηλώσεις στοργής αποδοκιμάζονται, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού».

Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Μουντιάλ 2022, Νασέρ Αλ Κατέρ, δήλωσε ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι ασφαλείς, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την κουλτούρα τους.

Πάντως, η αγγλική εφημερίδα αναφέρει πως υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι οι Βρετανοί οπαδοί «θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυστηρές κυρώσεις για αποδεκτά, καθημερινά πράγματα».

«Το σεξ είναι πολύ εκτός μενού, εκτός αν έρθετε ως σύζυγοι. Σίγουρα δεν θα υπάρχουν one night stands στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν θα υπάρχουν πάρτι. Όλοι πρέπει να έχουν ψυχραιμία, εκτός εάν θέλουν περιπέτειες» εξήγησε αστυνομική πηγή στην "Daily Star".

Η ίδια αστυνομική πηγή διαβεβαίωσε ότι «υπάρχει απαγόρευση του σεξ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ για πρώτη φορά στην ιστορία».

Τον Δεκέμβριο του 2021, ο Νασέρ Αλ Κατέρ επιβεβαίωσε ότι «δεν επιτρέπεται η ομοφυλοφιλία» στο Κατάρ, αλλά υπόσχεται ότι οι υποστηρικτές του LGTBIQ+ θα έχουν το δικαίωμα να ταξιδέψουν στη χώρα και να παρευρεθούν στους αγώνες.

To Μουντιάλ 2022 αποκλειστικά στον ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1 «στήνει κερκίδα» για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη και η καρδιά του βασιλιά των σπορ θα χτυπά μόνο εδώ! H FIFA ανέθεσε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022, για την Ελλάδα.

Ακολουθώντας τις βασικές αρχές της FIFA, ο ΑΝΤ1 θα προσφέρει υψηλής ποιότητας εμπειρία στους φιλάθλους και ευρεία κάλυψη του Μουντιάλ 2022, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Ο ΑΝΤ1, παρών στις σημαντικότερες στιγμές του παγκόσμιου αθλητισμού, θα προβάλλει, καθημερινά και δωρεάν, την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν τουλάχιστον 32 αγώνες (έναρξη, προημιτελικοί, ημιτελικοί, τελικός), ενώ και οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022 θα είναι διαθέσιμοι, ζωντανά, μέσα από τις πλατφόρμες του.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ είναι το 22ο στην ιστορία της διοργάνωσης, φιλοξενεί 32 ομάδες και ξεχωρίζει ως το πρώτο που θα πραγματοποιηθεί στη Μέση Ανατολή και θα διεξαχθεί χειμώνα (Νοέμβριος – Δεκέμβριος).

Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι τον τελικό, με συναρπαστικά ματς, το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.

