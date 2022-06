Αθλητικά

Κατάρ 2022: Ο πιο πιθανός τελικός του Μουντιάλ είναι....

Με βάση ποιους υπολογισμούς και ποια δεδομένα έγινε η μελέτη που “δείχνει” επανάληψη του τελικού του 1998. Ποια ποσοστά συγκεντρώνει κάθε χώρα. Πως η Ιταλία είχε ανατρέψει τα προγνωστικά.

Ένας τελικός μεταξύ Γαλλίας και Βραζιλίας -επανάληψη εκείνου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998- θεωρείται ο πιο πιθανός στο Μουντιάλ του Κατάρ (21/11-18/12), εφόσον και οι δύο ξεπεράσουν την πρώτη φάση του τουρνουά ως νικητές των ομίλων.

Αυτό αναφέρει μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την ιστοσελίδα "The Analyst", η οποία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, αναφέρει ότι η Γαλλία έχει 17,93% πιθανότητες να κατακτήσει τον τίτλο, μπροστά από τη Βραζιλία (15,73%) και την Ισπανία (11,53%), που συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα των... υποψηφίων.

Ο λόγος για τον οποίο η -κάτοχος του τίτλου- Γαλλία εμφανίζεται ως φαβορί είναι ότι, κατά τη γνώμη των συντακτών της μελέτης, η Βραζιλία έχει πιο δύσκολο δρόμο προς τον τελικό από τα προημιτελικά και μετά, αρκεί φυσικά να υπάρξουν λογικά αποτελέσματα.

Η μελέτη χαρακτηρίζει τον 5ο όμιλο -Ισπανία, Γερμανία, Ιαπωνία, Κόστα Ρίκα- ως «όμιλο του θανάτου», ενώ «αφαιρούνται» πολλές πιθανότητες από την Ολλανδία (7,7% - 6η στη σχετική κατάταξη), λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη λογική, θα βρισκόταν στη «νοκ άουτ» φάση στο ίδιο μέρος του ταμπλό με τη Βραζιλία, την Ισπανία και την Αργεντινή.

Σχετικά με την Αργεντινή, η χαμηλή απόδοση (6,45% - 8η στην σχετική κατάταξη) δικαιολογείται από το ότι θα μπορούσε να καταλήξει να αναμετρηθεί με τη Γαλλία ή τη Δανία.

Πίσω από τις τρεις πρώτες, βρίσκονται η Αγγλία (8,03%), το Βέλγιο (7,9%), η Ολλανδία (7,7%), η Γερμανία (7,21%), η Αργεντινή (6,45%), η Πορτογαλία (5,11%) και η Κροατία (2,31%).

Πάντως, η Ιταλία κατέκτησε το τρόπαιο στο EURO 2020, παρόλο που είχε 7,6% πιθανότητες σε σχετικές μελέτες.

