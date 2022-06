Αθλητικά

Γουίμπλεντον: η Γραμματικοπούλου αποκλείστηκε νωρίς

Σε ποια θέση στο ταμπλό της μεγάλης διοργάνωσης βρίσκονται ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη. Ποια είναι τα “μεγαλύτερα” ονόματα του τουρνουά.

Πρόωρα ολοκληρώθηκε η παρουσία της Βαλεντίνης Γραμματικοπούλου στα προκριματικά του Γουίμπλεντον.

Η 25χρονη Ελληνίδα τενίστρια αντιμετώπισε σήμερα (21/6) την Πρισίλα Χον από την Αυστραλία στο πλαίσιο του α΄ γύρου και, μολονότι πήρε το πρώτο σετ, ηττήθηκε με 6-2, 4-6, 5-7, μετά από αγώνα που κράτησε 1 ώρα και 50 λεπτά και αποκλείστηκε.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Γραμματικοπούλου «αποχαιρέτησε» γι' ακόμη μια χρονιά το φημισμένο τουρνουά γκραν σλαμ του Λονδίνου, στο οποίο μετράει τέσσερις αποκλεισμούς σε ισάριθμες αναμετρήσεις για τον α΄ προκριματικό γύρο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι Νο 4 στο κυρίως ταμπλό του ανδρών και η Μαρία Σάκκαρη Νο 5 σε αυτό των γυναικών, όπως γνωστοποίησαν σήμερα οι διοργανωτές του Γουίμπλεντον που ανακοίνωσαν τις seeding lists. Ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς είναι Νο 1 στο κυρίως ταμπλό των ανδρών και θα επιδιώξει να κατακτήσει τον έβδομο τρόπαιό του στο φημισμένο τουρνουά του Λονδίνου και τον 21ο τίτλο του σε τουρνουά γκραν σλαμ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, δεν μετέχει στο Γουίμπλεντον, λόγω του αποκλεισμού των αθλητών από Ρωσία και Λευκορωσία, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Επίσης, θα απουσιάσει από το τουρνουά και το Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Γερμανός Αλεξάντερ Ζβέρεφ, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στον δεξιό αστράγαλο μετά τον τραυματισμό του στον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός κόντρα στον Ράφα Ναδάλ. Ο 36χρονος Ισπανός, ο οποίος μετράει 22 τίτλους σε τουρνουά γκραν σλαμ, είναι Νο 2 στο κυρίως ταμπλό, όπερ σημαίνει ότι μπορεί να τεθεί αντιμέτωπος με τον Τζόκοβιτς μόνο στον τελικό του Γουίμπλεντον. Ο Νορβηγός Κάσπερ Ρούουντ βρίσκεται στο Νο 3 του ταμπλό, ενώ στο Νο 5 θα είναι ο Ισπανός Κάρλος Αλκαράθ.

Στο μεταξύ, η Ίγκα Σβιάτεκ είναι Νο 1 στο κυρίως ταμπλό των γυναικών και «μπαίνει» στο Γουίμπλεντον με ένα σερί 35 νικών, καθώς πανηγύρισε το τρόπαιο στα τελευταία έξι τουρνουά, στα οποία έλαβε μέρος, ενώ δεν έχει ηττηθεί σε αγώνα από τα μέσα Φεβρουαρίου. Πάντως, η 21 ετών Πολωνή δεν έχει περάσει τον 4ο γύρο του Γουίμπλεντον σε επίπεδο γυναικών. Στο Νο 2 του ταμπλό θα βρίσκεται η Εσθονή Ανέτ Κονταβέιτ, ενώ η Ονς Ζαμπέρ από την Τυνησία, η οποία κατέκτηε τον τίτλο στο τουρνουά του Βερολίνου, θα είναι στο Νο 3, μπροστά από την Ισπανίδα Πάουλα Μπαντόσα (Νο 5).

Στην seeding list για τα προκριματικά των γυναικών, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ βρίσκεται στο Νο 22. Η κλήρωση του Γουίμπλεντον θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής, ενώ οι αγώνες του κυρίως ταμπλό αρχίζουν την προσεχή Δευτέρα (27/6).

