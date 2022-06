Κόσμος

Σύνοδος Κορυφής: Η Τουρκία να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα των κρατών της ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχία για την κλιμάκωση της ρητορικής της Άγκυρας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τι αναφέρει το προσχέδιο για την Τουρκία.

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, αναμένεται να υπάρχει αναφορά στην Τουρκία, σύμφωνα με το προσχέδιο το οποίο έχει στη διάθεσή του το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις επαναλαμβανόμενες πρόσφατες ενέργειες και δηλώσεις της Τουρκίας. Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα συμπεράσματά του και τη δήλωση του στις 25 Μαρτίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει από την Τουρκία να σεβαστεί πλήρως το διεθνές δίκαιο, να αποκλιμακώσει τις εντάσεις προς το συμφέρον της περιφερειακής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και να προωθήσει τις σχέσεις καλής γειτονίας με βιώσιμο τρόπο» αναφέρει.

Παράλληλα, όσον αφορά στην ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, στο προσχέδιο επισημαίνεται ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την πλήρη και αδιαμφισβήτητη δέσμευσή της στην προοπτική ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ και ζητεί την επιτάχυνση της ενταξιακής διαδικασίας» και αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή, τον Ύπατο Εκπρόσωπο και το Συμβούλιο να προωθήσουν περαιτέρω τη σταδιακή ολοκλήρωση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής ήδη κατά τη διάρκεια της ίδιας της διαδικασίας διεύρυνσης με αναστρέψιμο και αξιοκρατικό τρόπο.

Όσον αφορά στην Ουκρανία, τονίζεται ότι η υιοθέτηση του έκτου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ εντείνει περαιτέρω την πίεση στη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, αλλά και ότι όσον αφορά στις κυρώσεις οι εργασίες θα συνεχιστούν, με στόχο την ενίσχυση της εφαρμογής τους και την αποφυγή της καταπάτησης.

Επίσης, καλούνται όλες οι χώρες να ευθυγραμμιστούν με τις κυρώσεις της ΕΕ, ιδίως οι υποψήφιες χώρες.

Τέλος, το προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής σημειώνει ότι η Ρωσία, η Λευκορωσία και όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για εγκλήματα πολέμου και για τα άλλα σοβαρότερα εγκλήματα θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ανακύκλωση συσκευών: Άνοιξε η πλατφόρμα - Οδηγός για την επιδότηση

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: φωτογραφία της Μαλένας λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί (βίντεο)

Fuel pass 2: Τα νέα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο