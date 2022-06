Κόσμος

Πέθανε την ημέρα του γάμου της (εικόνες)

Απέραντος θρήνος για τον πρώην παίκτη ριάλιτι, που «έχασε» τη σύντροφό του και μητέρα του παιδιού τους, την ημέρα του γάμου τους.

Καταρρακωμένος είναι πρώην παίκτης του XFactor Αγγλίας, από το θάνατο της συντρόφου του λίγο πριν από το γάμο τους.

Η Ντάνειλ Χάμπσον (Danielle Hampson) υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και χορεύτρια πέθανε το Σάββατο, όπου έκανε γνωστό ο Τομ Μαν (Tom Mann).

«Αυτή που υποτίθεται πως θα ήταν η πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής μας τελείωσε με απίστευτο πόνο», έγραψε ο ίδιος.

Τα αίτια του θανάτου της 34χρονης δεν έγιναν γνωστά.

«Δεν πιστεύω ότι γράφω αυτά τα λόγια, αλλά η αγαπημένη μου Ντάνι, η καλύτερή μου φίλη, όλα μου και περισσότερα, η αγάπη της ζωής μου, πέθανε στις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου», έγραψε τη Δευτέρα.

«Νιώθω ότι έχω κλάψει έναν ωκεανό. Δεν φτάσαμε ποτέ στην εκκλησία, ούτε είπαμε τους όρκους μας, δεν χορέψαμε τον πρώτο μας χορό, αλλά ξέρω ότι ήσουν όλος μου ο κόσμος και ό,τι καλύτερο συνέβη ποτέ στη ζωή μου, Ντανιέλ», έγραψε ο Μαν.

Ο 28χρονος σημείωσε επίσης ότι, τώρα «χρειάζεται όλη τη δύναμη» για να προσέξει τον γιο τους.

«Σου υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να μεγαλώσω τον Bowie με τον τρόπο που πάντα θέλαμε. Σου υπόσχομαι ότι, θα ξέρει πόσο υπέροχη μαμά ήσουν. Υπόσχομαι να σε κάνω τόσο, μα τόσο περήφανη», υποσχέθηκε μέσω της ανάρτησής του στην καλή του ο Τομ Μαν.

