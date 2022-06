Υγεία - Περιβάλλον

Μαλένα - Ίριδα: πιθανός ο πειθαρχικός έλεγχος σε ιατροδικαστές

Μετά τα νέα δεδομένα από το δεύτερο πόρισμα, δεν αποκλείεται να αναζητθούν ευθύνες για τις αρχικές ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Εξελίξεις αναμένονται στην υπόθεση των τριών νεκρών αδερφών στην Πάτρα και όσον αφορά τις πρώτες ιατροδικαστικές εκθέσεις σχετικά με τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας.

Για τον θάνατο του πρώτου παιδιού, της Τζωρτζίνας, η μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου, έχει κριθεί προφυλακιστέα.

Μετά το πόρισμα των ιατροδικαστών Νίκου Καρακούκη και Νίκου Καλογρηά για τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας, το οποίο είναι αποκαλυπτικό, καθώς "δείχνουν" ότι δεν πέθαναν από παθολογικά αίτια, αλλά από ασφυκτικό θάνατο, αναμένεται να ερευνηθεί το αν έγιναν οι διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές όπως προβλέπεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται να ζητηθεί πειθαρχικός έλεγχος από τον Υπ.Δικαιοσύνης αναφορικά με τους ιατροδικαστές που πρώτοι είχαν εξετάσει τις σορούς της Μαλένας και της Ίριδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τσιάρας σε δηλώσεις του τον περασμένο Απρίλιο, είχε πει ότι είχε επικοινωνήσει με τον προϊστάμενο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών κ. Καρακούκη αναφέροντας ότι «του ζήτησα να εξετάσει κάθε ενδεχόμενο για το αν έγιναν όλα σωστά, δεν μπορεί κανείς να ζητά πειθαρχική διαδικασία, όταν δεν έχει απόδειξη για κάτι που δεν έχει γίνει σωστά».









