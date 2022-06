Πολιτική

Μητσοτάκης - Τζόνσον: επικοινωνία για το ΝΑΤΟ και την Ουκρανία

Τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, όπως ανακοινωσε το Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προκλήσεις ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη την επόμενη εβδομάδα, σε μία συγκυρία κρίσιμη για την επίδειξη ενότητας της Συμμαχίας στη στήριξη της Ουκρανίας.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Βρετανό ομόλογό του για την υποστήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας και της απόδοσης σε αυτήν καθεστώτος υποψηφίου.

Οι κ. Μητσοτάκης και Τζόνσον συμφώνησαν ακόμη να συναντηθούν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, εφόσον τα προγράμματά τους το επιτρέψουν.

