Λάρισα: φονική σύγκρουση τρένου με αυτοκίνητο (εικόνες)

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Έρευνες διενεργούνται για τα αίτια του δυστυχήματος.

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Τρίτης στη Λάρισα όταν τρένο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Πιο συγκεκριμένα, το συμβάν έγινε στη συμβολή των οδών Κάρλας και Μεθοδίου, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, σε αυτόματη φυλασσόμενη διάβαση, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο παρασύρθηκε από το διερχόμενο τρένο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική έσπευσαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του οχήματος, όμως παρά τις προσπάθειες, ο ανδρας ανασύρθηκε νεκρός.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας από αυτοκίνητο, συνεπεία σύγκρουσης με τρένο, στη συμβολή των οδών Κάρλας και Μεθοδίου στη #Λάρισα και παραδόθηκε σε #ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 #οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2022

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Πηγή εικόνων: onlarissa.gr

