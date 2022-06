Κοινωνία

Ζάρδας στον ΑΝΤ1: Η Πισπιρίγκου έχει κατασυντριβεί (βίντεο)

Ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1 για τις ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

«Οι αντιδράσεις της είναι αυτές που όλοι θα περιμένατε, έχει κατασυντριβεί, διότι μετά από τις κατηγορίες για το θάνατο του πρώτου της παιδιού, της Τζωρτζίνας, με μια κατηγορία που θα αντιμετωπίζαμε μέσα στις πρώτες εβδομάδες, τώρα ήρθε ένα δεύτερο χτύπημα, που δεν μπορεί να το πιστέψει. Δεν το πίστευε ότι μπορεί να της αποδοθούν κατηγορίες για τις δολοφονίες των άλλων δύο παιδιών», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Κωνσταντίνος Ζάρδας.

Κληθείς να απαντήσει στο αν η κατηγορούμενη για τη δολοφονία της κόρης της έμαθε για το πόρισμα του ιατροδικαστή, απάντησε πως «τα άκουσε και δεν μπορεί να δώσει ερμηνεία, αναρωτιέται για ποιον λόγο δεν τα είπαν αυτά οι πρώτοι ιατροδικαστές, γιατί είπαν άλλα. Δεν μπορεί να καταλάβει πώς έγινε αυτή η ανατροπή».

Ξεκαθάρισε, πάντως πως, «όταν θα έχουμε το πόρισμα, θα απευθυνθούμε σε περαιτέρω τεχνικούς συμβούλους, διότι αν μας πουν ότι δεν είναι τόσο μονοσήμαντο όσο παρουσιάζεται, τότε έχουμε πολύ δρόμο».

Ο νομικός είπε πως δεν έχει μιλήσει με την αδελφή της Ρούλας Πισπιρίγκου, Δήμητρας, η οποία καταθέτει από το πρωί της Τρίτης στη ΓΑΔΑ, δεν απέκλεισε όμως το ενδεχόμενο περαιτέρω διώξεων.

Στέλνοντας, τέλος, το μήνυμα της κρατούμενης Ρούλας Πισπιρίγκου, είπε πως «διακηρύσσει την αθωότητά της, δεν ξέρει πώς να περάσει στην κοινωνία ότι είναι αθώα. Δεν μπορεί να σηκώσει ότι της αποδίδονται κατηγορίες για το θάνατο και των άλλων δύο παιδιών».





