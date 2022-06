Κοινωνία

Έγκλημα στη Φολέγανδρο: Παραπέμπεται σε δίκη ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς

Απορρίφθηκε το αίτημα για "ακαταλόγιστο" του δράστη που δολοφόνησε την Γαρυφαλλιά στη Φολέγανδρο.

Σε δίκη παραπέμπεται ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο καθώς, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, οι Αρχές απέρριψαν την αιτιολογία τού ψυχικά ασθενούς.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του Αλέξη Κούγια, πουέχει αναλάβει την οικογένεια της άτυχης κοπέλας, οι πραγματογνώμονες αποφάνθηκαν ότι ο δράστης όχι μόνο δεν είναι ακαταλόγιστος, αλλά δεν είναι καν μειωμένου καταλογισμού.

Σύμφωνα με αυτό, η γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο, θα δικαστεί στο ΜΟΔ, όπου ο φερόμενος ως δράστης αναμένεται να δικαστεί για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, έγινε στη Φολέγανδρο στην βραχώδη περιοχή Λυγαριά, τον Ιούλιο του 2021 όπου παραθέριζε το ζευγάρι.

Ο 30χρονος τότε, που συνελήφθη για το έγκλημα μία μέρα μετά τον εντοπισμό της σορού της 26χρονης στη θάλασσα, φέρεται να ομολόγησε πως έσπρωξε την φίλη του στα βράχια, μετά από διαπληκτισμό που είχαν, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να βρεθεί χτυπημένη, από την πτώση της σε βράχια, στην θάλασσα.

Η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου Κούγια:

«Όπως είναι γνωστό, ο επικεφαλής του γραφείου μας κος Αλέξης Κούγιας είναι συνήγορος υποστηρίξεως της κατηγορίας της αείμνηστης φαρμακοποιού Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, που σε ηλικία 26 ετών, αφού προηγουμένως βασανίστηκε αγρίως, έχασε τη ζωή της από το Δ.Β.

Από την πρώτη στιγμή ο δράστης, αντί να ζητήσει συγγνώμη από την τραγική οικογένεια του θύματος, μέσω του δικηγόρου του Γιάννη Βλάχου προσπάθησε να πείσει τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Νάξου περί του ότι είναι ακαταλόγιστος λόγω ανιάτου ψυχασθένειας, ώστε να μη δικαστεί και οδηγηθεί στις φυλακές αλλά να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο προς θεραπεία.

Σήμερα περιήλθαν στην κατοχή του γραφείου μας η με αρ. πρωτ. 109/1-6-2022 και η με αρ. πρωτ. 114/3-6-2022 πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες διετάχθησαν για να διαπιστωθεί αν ο δράστης είναι πραγματικά ψυχικά άρρωστος και άρα ακαταλόγιστος και η απάντηση των ιατροδικαστών ήταν κόλαφος για τον ίδιο και την υπεράσπισή του. Οι πραγματογνώμονες απεφάνθησαν ότι ο δράστης όχι μόνο δεν είναι ακαταλόγιστος, αλλά δεν είναι καν μειωμένου καταλογισμού.

Μετά την απάντηση αυτή των ιατροδικαστών, η οποία βρίσκεται στην κατοχή μας, η συνεργάτης του γραφείου μας Αικατερίνη Ημέλλου υπέγραψε το πέρας της ανακρίσεως και η δικογραφία διεβιβάσθη στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Νάξου, η οποία θα προτείνει στο Δικαστικό Συμβούλιο Νάξου να παραπεμφθεί ο υγιέστατος δράστης στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ώστε να δικαστεί για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για την οποία προβλέπεται η ποινή της ισοβίου καθείρξεως.

Όπως είναι γνωστό, η οικογένεια Ψαρράκου επιθυμεί όπως η δίκη αυτή διεξαχθεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών για λόγους ασφαλείας, όπως έγινε και με τη δίκη Τοπαλούδη, στην οποία, όπως είναι γνωστό, ο κος Κούγιας ήταν και πάλι συνήγορος υποστηρίξεως της κατηγορίας».

