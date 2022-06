Κοινωνία

Άγιοι Ισίδωροι - Λυκαβηττός: καταγγελίες από Μητροπολίτη για “ψευδοθαύματα”

"Απάτη ολκής" καταγγέλει ο μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος.

Καταγγελία και μάλιστα δια στόματος Μητροπολίτη έρχεται στη δημοσιότητα, για τους Αγίους Ισιδώρους στον Λυκαβηττό, μία από τις εκκλησίες της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.

Η καταγγελία, ήρθε μετά την εγκύκλιο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που αναγνώστηκε σε όλους τους ναούς την Κυριακή και εφιστούσε την προσοχή τους πιστούς για ψευδοπροφήτες που κυκλοφορούν εντός της Εκκλησίας.

Ο μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος μίλησε στην εκπομπή «Εδώ Πελοπόννησος» στον ΣΚΑΪ Μεσσηνίας, όπου και ανέφερε σχετικά: «Υπάρχει μια μεγάλη πληγή που λέγεται Άγιοι Ισίδωροι του Λυκαβηττού και εκεί μαζεύεται πολύς κόσμος, ότι δήθεν γίνονται θαύματα».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «έχουν γίνει τρεις ανακρίσεις για την περίπτωση αυτή, είναι όλες καταπέλτης αλλά μπήκαν στο συρτάρι γιατί επεμβαίνουν και πολιτικά πρόσωπα…Δεν μπορώ να κρύψω την αλήθεια… Υπάρχει ποινική διάσταση…Γιατί η Πολιτεία επεμβαίνει σε θέματα καθαρά εκκλησιαστικά;…Πρόκειται για απάτη ολκής…Από την στιγμή που υπάρχει διαφήμιση υπάρχει αγυρτεία δεν υπάρχει αγιότητα».

Χιλιάδες πιστοί, επισκέπτονται τη συγκεκριμένη εκκλησία, ενώ αρκετοί ειναι εκείνοι που μιλούν για θαύματα που έχουν βιώσει.

