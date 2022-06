Κοινωνία

Δήμητρα Πισπιρίγκου: Ολοκληρώθηκε η κατάθεσή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από 8,5 ώρες ολοκληρώθηκε η κατάθεση της Δήμητρας Πισπιρίγκου στη ΓΑΔΑ.

Μετά από οκτώ και πλέον ώρες ολοκληρώθηκε η κατάθεση της Δήμητρας Πισπιρίγκου στη ΓΑΔΑ, αδελφής της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία καταγορείται για την ανθρωποκτονία της μεγάλης κόρης της, Τζωρτζίνας ενώ η ίδια διατυμπανίζει την αθωότητά της.

Η αδελφή της Ρούλας Πισπιρίγκου θεωρείται μάρτυρας του θανάτου της μικρής Ίριδας, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, στην κούνια της κι ήταν εκείνη που βρήκε το μωρό νεκρό, όταν ξύπνησε το πρωί, στο σπίτι της αδελφής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Δήμητρα Πισπιρίγκου δέχθηκε πλήθος ερωτήσεων τόσο για τους θανάτους των παιδιών, όσο και για τη σχέση του ζευγαριού Πισπιρίγκου - Δασκαλάκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στη Φολέγανδρο: Παραπέμπεται σε δίκη ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς

Ανακύκλωση συσκευών: Άνοιξε η πλατφόρμα - Οδηγός για την επιδότηση

Λάρισα – Θεία 51χρονης στον ΑΝΤ1: “Μιλούσε μόνο τη δική της γλώσσα, ήταν αγρίμι”