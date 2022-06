Παράξενα

Λαμία - κορονοϊός: βγήκε από την ΜΕΘ μετά από 154 μέρες!

Το "θαύμα" για τον 61χρονο που έδωσε μάχη για τη ζωή του και βγήκε νικητής.

Μπορεί ο κορονοϊός, να έχει γίνει πλέον συνήθεια στην καθημερινότητά μας, μετά από δύο και πλέον χρόνια πανδημίας, όμως μία ευχάριστη είδηση, δίνει ελπίδες για έναν 61χρονο που πέρασε δύσκολα και έδωσε τη δική του μάχη με την Covid19.

Πιο συγκεκριμένα, ο 61χρονος πήρε εξιτήριο, το μεσημέρι της Τρίτης 21 Ιουνίου από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, σε 61χρονο ασθενή που είχε νοσήσει από κορονοϊό τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο άνδρας, διασωληνώθηκε στις 19 Ιανουαρίου και αφού βγήκε αρνητικός στον κορονοϊό μετά από έναν μήνα και συγκεκριμένα στις 24 Φεβρουαρίου, μεταφέρθηκε σε γενική ΜΕΘ.

Έχοντας στο πλευρό του γιατρπύς και νοσηλευτές, τελικά το μεσημέρι της Τρίτης, 21 Ιουνίου βγήκε νικητής και θα συνεχίσει την αποθεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης της Λάρισας, καθώς η πολύμηνη νοσηλεία του έχει αφήσει κατάλοιπα στον 61χρονο.

«Μπορεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης να είναι μειωμένο λόγω της κόπωσης της κοινωνίας από το σφυροκόπημα του Covid, όμως ο ιός είναι εδώ όπως φαίνεται από την άνοδο των κρουσμάτων και δυστυχώς για μερικούς ανθρώπους μέσα από τις επιπλοκές της νόσου», θα πει στο LamiaReport ο Διευθυντής της ΜΕΘ του ΓΝ Λαμίας Φώτης Τσιμπούκας που αναφέρθηκε στην περίπτωση του 61χρονου:

«Χαρακτηριστικό παράδειγμα 61χρονος συμπολίτης μας που για πέντε συνεχόμενους μήνες έδωσε πολλαπλούς αγώνες. Σήμερα νικητής βγαίνει από τη ΜΕΘ και συνεχίζει τον αγώνα του σε κέντρο αποκατάστασης. Νικήτρια και η δεύτερη οικογένεια του γι αυτό το διάστημα, η ομάδα της ΜΕΘ του ΓΝ Λαμίας.

Καλή δύναμη Θανάση!»

