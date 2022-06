Life

Ο Τζέιμς Φράνκο κάνει διακοπές στη Μύκονο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νησί των ανέμων βρίσκεται ο ηθοποιός του Χόλυγουντ με τη σύντροφό του.

Στη Μύκονο κάνει διακοπές, για ακόμα ένα καλοκαίρι, ο Τζέιμς Φράνκο.

Ο 44χρονος ηθοποιός και σταρ του Χόλυγουντ επιλέγει το νησί των Ανέμων για τέταρτη φορά.

Οι φωτογραφίες του Φράνκο και της συντρόφου του, Ιζαμπέλ Πακζάντ, όπως και βίντεο κυκλοφόρησαν στα social media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Franco (@jamesfranco.news)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη James Franco (@jamesfranco.news)

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στη Φολέγανδρο: Παραπέμπεται σε δίκη ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς

Δήμητρα Πισπιρίγκου: Ολοκληρώθηκε η κατάθεσή της

Λάρισα – Θεία 51χρονης στον ΑΝΤ1: “Μιλούσε μόνο τη δική της γλώσσα, ήταν αγρίμι”