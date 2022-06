Κόσμος

Ρωσία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία (βίντεο)

Νεκρός ο πιλότος. Πού αποδίδουν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα στην περιοχή του Ροστόφ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, παρασύροντας στον θάνατο τον πιλότο του, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της περιοχής.

«Στις 21 Ιουνίου, ένα αεροσκάφος Su-25 συνετρίβη στην περιοχή του Ροστόφ κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής πτήσης. Ο πιλότος σκοτώθηκε», ανέφερε η πηγή που επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συντριβή του μονοθέσιου Σουχόι αποδίδεται σε μηχανική βλάβη.

Στις 17 Ιουνίου, ένα άλλο αεροσκάφος του ίδιου τύπου συνετρίβη στην περιοχή του Μπέλγκοροντ - η οποία επίσης συνορεύει με την Ουκρανία - κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με τις ρωσικές αρχές να αποδίδουν και τότε τη συντριβή του μαχητικού σε μηχανική βλάβη.

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει επανειλημμένως το Κίεβο ότι εξαπολύει επιθέσεις σε ρωσικές παραμεθόριες περιοχές.

