Ίστμπουρν – Σάκκαρη: Αποκλεισμός…. με το καλημέρα

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απογοήτευσε στην πρόβα τζενεράλε ενόψει του Wimbledon.

Η πρόβα τζενεράλε της Μαρία Σάκκαρη ενόψει του Wimbledon (27/06-10/07) αποδείχθηκε πάρα πολύ σύντομη, καθώς στην πρεμιέρα της κιόλας στο τουρνουά του Ίστμπουρν η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε με 2-1 σετ από την Ανχελίνα Καλίνινα, στην πρώτη μεταξύ τους μάχη στο κορτ!

Η 26χρονη ήταν το νέο "θύμα" των μεγάλων εκπλήξεων που επεφύλασσε η σημερινή μέρα στο «Rothesay Open», καθώς είχαν προηγηθεί οι αποκλεισμοί των Πλίσκοβα, Κρεϊτσίκοβα, Μέρτενς και Ριμπάκινα από υποδεέστερες αντιπάλους.

Παρότι πήρε εύκολα το πρώτο σετ με 6-3, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια παρουσιάστηκε αγνώριστη στη συνέχεια κι ενώ θα περίμενε κανείς ότι θα «καθάριζε» εύκολα ή, δύσκολα το ματς με την Ουκρανή (νο36 στον κόσμο), η Καλίνινα παρουσιάστηκε άκρως ανταγωνιστική.

Κατάφερε να ισοφαρίσει (7-5), κάνοντας νωρίς το μπρέικ (προηγήθηκε με 4-2 και 5-3) και παρότι η Σάκκαρη κατάφερε να ισοφαρίσει σε 5-5 και είχε την ευκαιρία να προηγηθεί κρατώντας το σερβίς της, η Καλίνινα έκανε κι άλλο μπρέικ, υπερασπίστηκε μετά το δικό της σερβίς κι έστειλε την αναμέτρηση σε τρίτο σετ.

Μέχρι το 8ο game οι δύο τενίστριες κρατούσαν το σερβίς τους, ωστόσο, στο 9ο η Καλίνινα έκανε το μπρέικ, προηγήθηκε με 5-4 και στη συνέχεια υπερασπίστηκε το σερβίς της για να φτάσει στο 6-4 και στη νίκη!

