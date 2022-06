Αθλητικά

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα – Πόλο: Ισοπαλία με την Κροατία στην πρεμιέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν έβγαλε νικητή το ντέρμπι του ομίλου. Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε με 3 τέρματα διαφορά, αλλά οι Κροάτες βρήκαν τον τρόπο να αντιδράσουν στη συνέχεια.

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των Ανδρών ξεκίνησε με... «Χ» τις υποχρεώσεις της στο 2ο όμιλο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος υγρού στίβου της Βουδαπέστης, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 8-8 της Κροατίας, στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου της τουρνουά.

Τα οκτάλεπτα (πρώτη η Ελλάδα): 4-1, 1-4, 2-1, 1-2.

Τα δύο συγκροτήματα επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους στον όμιλο και η πρώτη θέση, που σημαίνει απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά, θα κριθεί από τα αποτελέσματα στους επόμενους αγώνες τους, με Ιαπωνία και Γερμανία.

Αγωνιστικά, οι αντίπαλοι έδωσαν βαρύτητα στην άμυνα. Η ελληνική ομάδα αιφνιδίασε τους Κροάτες στην πρώτη περίοδο και προηγήθηκε 4-1, για να απαντήσουν οι αντίπαλοι με τον ίδιο τρόπο στη συνέχεια και το ημίχρονο να ολοκληρωθεί ισόπαλο 5-5.

Η Εθνική προηγείτο συνεχώς με ένα γκολ, είχε την ευκαιρία να ξεφύγει και με +2 αλλά δεν τα κατάφερνε και οι Κροάτες ισοφάρισαν στο τελικό 8-8 με τον πρώην παίκτη της Βουλιαγμένης Μπάσιτς, στο 1:55 πριν από τη λήξη.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης, Καλογερόπουλος, Φουντούλης 1, Παπαναστασίου, Δερβίσης, Αργυρόπουλος - Κανακάκης 1, Γούβης, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Βλαχόπουλος 4, Τζωρτζάτος.

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ίβιτσα Τούτσακ): Μπίγιατς, Μπούριτς 1, Φάτοβιτς, Κράπιτς, Λάζιτς, Μπούκιτς, Βουκίσεβιτς, Ζούβελα 2, Μάρινιτς - Κράγκιτς 1, Βρίλιτς, Μπάσιτς 1, Κχαρκόφ 3, Πόπαντιτς.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Μαίνονται οι μάχες

Τα σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη

Καιρός: καύσωνας και μπόρες την Τετάρτη