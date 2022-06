Life

“The 2Night Show” – Θωμαή Απέργη: Πάθαινα 4 κρίσεις επιληψίας την ημέρα

Η δημοφιλής τραγουδίστρια άνοιξε την καρδιά της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου κι αποκάλυψε πως είναι να ζεις με το πρόβλημα της επιληψίας.

Η Θωμαή Απέργη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου και αποκάλυψε το σοβαρό πρόβλημα υγείας που την άφησε εκτός μουσικής σκηνής για έναν χρόνο. Όπως είπε πάσχει από επιληψία η οποία επιδεινώθηκε λόγω του στρες.

«Πέρα από τον κορονοϊό είχα ένα off έναν χρόνο πριν που δεν ήταν επιλογή μου και ήταν για λόγους υγείας. Θα ήθελα να το μοιραστώ γιατί πιστεύω ότι θα βοηθήσω κάποιους. Είχα ένα πρόβλημα επιληψίας. Το έχω από τα 18 μου. Κανείς δεν το ήξερε. Κάποιες περιόδους λόγω του άγχους είχα εξάρσεις. Το off ήταν μια απόφαση που πάρθηκε μετά από συνεχείς κρίσεις γκραν μαλ με ακόλουθες συνέπειες», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε.

«Είχα 4 κρίσεις τη μέρα. Το πάθαινα συνήθως πρωί, με λιποθυμία, συνοδευόταν με το να δαγκώνω τη γλώσσα μου πολύ άσχημα, κατέληγα στο γναθοχειρουργικό πολλές φορές και με απώλεια μνήμης. Κι όμως ήμουν μόνη μου. Όταν ξυπνούσα έπαιρνα τηλέφωνο και οι γονείς μου αμέσως καταλάβαιναν. Ήταν δύσκολο. Παιδάκια δεν το στέλνουν στο σχολείο για αυτό! Υπάρχουν παρανοήσεις για το θέμα. Κάθε επιληψία διαφοροποιείται. Είναι σοβαρό αλλά δόξα τω Θεώ υπάρχουν αγωγές. Μπορεί να είναι βαριές οι αγωγές αλλά υπάρχει λύση. Το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι ότι μπορείς να ζήσεις φυσιολογικά. Εγώ οδηγώ, και στο σπίτι μένω μόνη μου».

«Το ανακάλυψα μόλις πήγα να σπουδάσω μαζί με τον θυρεοειδή. Μάλλον ήταν ψυχοσωματικό. Συνέβαινε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ευθυνόταν η αϋπνία μου, η δουλειά που έκανα το ενέτεινε αυτό και η κούραση. Δεν μου είπαν ποτέ ότι είναι γενετικό. Μάλλον ήταν ο τρόπος ζωής μου.

Ξέρω ότι για μένα red flag είναι αυτά τα πράγματα. Το παρήγορο είναι ότι μπορεί να τελειώσει αυτό. Έχοντας υιοθετήσει έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής έχω να πάθω κρίση δύο χρόνια τώρα. Είμαι χωρίς αγωγή» ολοκλήρωσε η νεαρή τραγουδίστρια.

