Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους τεχνικούς κι “έγδυναν” ηλικιωμένους - Στα 840000 ευρώ η λεία τους (εικόνες)

Στα 840.000 ευρώ η λεία της πολυμελούς σπείρας που επί μήνες δρούσε σε βάρος ανυποψίαστων ηλικιωμένων.

Η πολύμηνη, μεθοδική και ενδελεχής έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου – Αναλήψεως οδήγησε στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής ομάδας τα μέλη της οποίας ενέχονται σε περιπτώσεις κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 27 μελών του κυκλώματος, οκτώ εκ των οποίων έχουν ήδη συλληφθεί δυνάμει σχετικών ενταλμάτων.

Πρόκειται για Έλληνες ηλικίας 21 έως 59 ετών, με την πλειοψηφία τους να συνδέεται με συγγενικούς δεσμούς, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι προαναφερόμενοι είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων και συγκεκριμένα κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης, προκειμένου να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος.

Αναλυτικότερα, τα μέλη του κυκλώματος ενεργώντας από κοινού, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά και έχοντας διακριτούς ρόλους κατά περίπτωση, προσποιούνταν τους τεχνικούς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ανελκυστήρων κ.α. και με την πρόφαση βλάβης εντός της οικίας των υποψήφιων θυμάτων τους, εισέρχονταν στο εσωτερικό απ’ όπου αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα – τιμαλφή.

Χαρακτηριστικά του τρόπου δράσης τους ήταν:

• η επιλογή συγκεκριμένης ηλικιακής μονάδας ως υποψήφια θύματα (ηλικιωμένοι)

• ο εντοπισμός τους κυρίως σε περιοχές όπου λάμβαναν χώρα λαϊκές αγορές

• η απασχόλησή τους κατά την είσοδο στην οικία τους

• ο “εγκλωβισμός” τους σε συγκεκριμένο δωμάτιο ώστε να μην έχουν εικόνα της κίνησης των δραστών στους υπόλοιπους χώρους της οικία, πράγμα που πετύχαιναν με μετακίνηση ηλεκτρικών συσκευών προκειμένου να εντοπίσουν υποτιθέμενη βλάβη (π.χ. μετακίνηση ψυγείου, κουζίνας κ.λπ.) και

• η μετακίνηση των δραστών από τις περιοχές κατοικίας τους (Νομός Αττικής, Νομός Μαγνησίας και Διαβατά Θεσσαλονίκης) προς τους στόχους τους που βρίσκονταν στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, ακόμη και με νοικιασμένα οχήματα από εταιρείες προκειμένου να αποφύγουν πιθανή σύνδεσή τους με αξιόποινες πράξεις.

Με αυτήν τη μεθοδολογία, κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Μαΐου του 2021 έως τέλη Φεβρουαρίου του 2022, διέπραξαν 27 τουλάχιστον κλοπές, ενώ η αξία της λείας που αποκόμισαν (χρηματικά ποσά και κοσμήματα – τιμαλφή), εκτιμάται ότι ξεπερνά στο σύνολο τις 840.000 ευρώ.

Κατασχέθηκαν συνολικά πέντε οχήματα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας για τη μετάβασή τους στους τόπους διάπραξης των παράνομων πράξεων, τη διαφυγή τους απ’ αυτούς και τη μεταφορά των κλοπιμαίων.

Σημειώνεται ότι, η πλειοψηφία των δραστών έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου – Αναλήψεως σε συνεργασία με προσωπικό του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, αλλά και λοιπών Υπηρεσιών Ασφαλείας ανά την επικράτεια, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη μελών του κυκλώματος, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα μετά την υποβολή της δικογραφίας.

Επίσης συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν άλλων παθόντων.

Πηγή: thestival.gr

