Οικονόμου: Η Κυβέρνηση στηρίζει το σύνολο της κοινωνίας

Τι είπε για τυχόν διορθώσεις στο Fuel Pass και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στον Δημόσιο τομέα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, απάντησε πως ότι ήταν να ειπωθεί για το συγκεκριμένο θέμα έχει ειπωθεί και μάλιστα από τα πλέον επίσημα χείλη και δεν έχει νόημα να επανερχόμαστε συνεχώς στο ίδιο ζήτημα.

Σε ότι αφορά το Fuel Pass 2 που ανακοινώθηκε και επίσημα χθες, υπογράμμισε ότι περισσότεροι πολίτες θα πάρουν περισσότερα χρήματα κι αναφερόμενος στο θέμα κάποιων εξαιρέσεων από το πρόγραμμα, όπως για παράδειγμα στις κατόχους δίκυκλων μικρού κυβισμού, δεσμεύτηκε πως η Κυβέρνηση θα δει τα προβλήματα και θα διορθώσει τις τυχόν αδικίες.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «η Κυβέρνηση στηρίζει το σύνολο της κοινωνίας» και ειδικά για το ενδεχόμενο να ξαναδοθεί «επιταγή ακρίβειας» όπως είχε γίνει το Πάσχα, είπε πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο και τα πάντα εξαρτώνται από τον δημοσιονομικό χώρο που τυχόν θα υπάρξει στο μέλλον, αφού αυτή τη στιγμή έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες.

Ερωτηθείς για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και στον Δημόσιο τομέα, απάντησε ότι είναι από τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και αποτελεί προτεραιότητα, αλλά παρέπεμψε και πάλι στις δημοσιονομικές συνθήκες.

Ο κ. Οικονόμου δήλωσε επίσης, ότι η Κυβέρνηση από τη πρώτη στιγμή της θητείας της έχει διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις όπως το Μεταναστευτικό με την εργαλειοποίηση που επιχείρησε η Τουρκία στον Έβρο, η πανδημία του κορονοϊού με τις οικονομικές της συνέπειες και βέβαια τώρα η μεγάλη οικονομική κρίση και η επέλαση της ακρίβειας που είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα.

«Διαχειριστήκαμε όλες αυτές τις κρίσεις με μεγάλη υπευθυνότητα κι αυτό το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός και το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

