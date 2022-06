Life

Θωμόπουλος για Φιλιππίδη: Είναι εξαιρετικός ηθοποιός και σκηνοθέτης, αλλά…

Τι είπε για τη συνεργασία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη, αλλά και τη συνάντηση του με τις γυναίκες που τον καταγγέλλουν.

Ο σκηνοθέτης Βασίλης Θωμόπουλος, σε αποκλειστικές του δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», μίλησε για την απόφαση του να παραστεί στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, στην τελευταία συνεδρίαση, για να συμπαρασταθεί στις γυναίκες που καταγγέλλουν τον ηθοποιό.

Ο κ. Θωμόπουλος, αναφερόμενος στον Πέτρο Φιλιππίδη, είπε χαρακτηριστικά, «Ήταν πραγματικός στρατιώτης στη συνεργασία μας ο Πέτρος Φιλιππίδης. Του ζήταγες ένα και έκανε δέκα. Ήταν πολύ δοτικός και φιλότιμος» και συμπλήρωσε, «από ότι έχω ακούσει και από άλλους συναδέλφους είναι και εξαιρετικός σκηνοθέτης και στο καλλιτεχνικό κομμάτι όλοι έχουν ενδιαφέρον να δουλέψουν μαζί του».

«Όλοι έχουμε δύσκολες στιγμές στις συνεργασίες μας και ο Φιλιππίδης είναι ένας έντονος άνθρωπος. Νομίζω κανείς δεν ήξερε τον όγκο των περιστατικών για τα οποία κατηγορείται, γιατί αυτά γίνονται σε κλειστά δωμάτια» είπε στη συνέχεια και πρόσθεσε, «όταν είδα την πρώτη φωτογραφία με το βλέμμα του μετά τις καταγγελίες σε βάρος του στεναχωρήθηκα πολύ. Αυτό όμως δε ζυγίζεται σε σχέση με την ταλαιπωρία των γυναικών που τον κατήγγειλαν, αν όντως έχουν βιώσει όλα αυτά που λένε».

Στη συνέχεια ο κ. Θωμόπουλος, είπε ότι «Έχω μιλήσει με τα θύματα, αλλά δεν έχουμε μιλήσει για τα περιστατικά. Στο δικαστήριο είδα τη γυναίκα και το γιό του Φιλιππίδη από μακριά, αλλά δεν μιλήσαμε. Δεν έχω καμιά σχέση με την οικογένεια του και οι σχέσεις μου με τον Πέτρο δεν είναι καλές. Είχαμε κάποιες διαφορές οι οποίες ήταν εξαιρετικά σκληρές. Την τελευταία φορά που συναντήθηκα μαζί του, μου είπε ότι έχει σβήσει το τηλέφωνο μου».

