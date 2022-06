Κόσμος

Ηνωμένο Βασίλειο – Πληθωρισμός: Ρεκόρ 40ετίας

Εκτινάχθηκαν οι τιμές των τροφίμων, στέλνοντας τον πληθωρισμό στη Βρετανία στο υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 40 ετών.

Η εκτίναξη των τιμών των τροφίμων ώθησε τον πληθωρισμό στη Βρετανία στο 9,1%, το υψηλότερο επίπεδο 40 ετών και το υψηλότερο ποσοστό στην G7, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κρίσης κόστους ζωής.

Τα στοιχεία αυτά για τον πληθωρισμό στη Βρετανία, ο οποίος ήταν 9,0% τον Απρίλιο, συμβαδίζουν με δημοσκόπηση οικονομολόγων του Reuters. Τα αρχεία του Γραφείου Εθνικών Στατιστικών (ONS) δείχνουν ότι ο πληθωρισμός του Μαΐου ήταν ο υψηλότερος από τον Μάρτιο του 1982.

"Η αύξηση του πληθωρισμού ασκεί περαιτέρω πίεση σε αυτούς που καταρτίζουν πολιτικές για την άμβλυνση του βάρους στα νοικοκυριά, ενώ περιπλέκει το έργο της Τράπεζας της Αγγλίας", δήλωσε ο Γιάελ Σέλφιν, ο επικεφαλής οικονομολόγος της KPMG UK.

Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο πληθωρισμός είναι πιθανόν να παραμείνει πάνω από το 9% τους ερχόμενους μήνες προτού κορυφωθεί ελαφρώς πάνω από το 11% τον Οκτώβριο, όταν οι ρυθμισμένοι λογαριασμοί ενέργειας των νοικοκυριών αναμένεται να αυξηθούν ξανά.

Η βρετανική κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να καταπολεμήσει μια αύξηση στις τιμές, είπε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ ως απάντηση στα στοιχεία.

Οι τιμές τροφίμων και μη αλκοολούχων αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,7% σε ετήσια βάση τον Μάιο, σημειώνοντας την μεγαλύτερη αύξησή τους από τον Μάρτιο του 2009 και καθιστώντας την κατηγορία αυτή την μεγαλύτερη κινητήριο δύναμη του ετήσιου πληθωρισμού τον περασμένο μήνα.

Οι συνολικές τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7% σε μηνιαία βάση τον Μάιο, σύμφωνα με το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών, λίγο περισσότερο από το 0,6% στο οποίο συνέτεινε και η δημοσκόπηση οικονομολόγων.

Ο πληθωρισμός τον Μάιο στη Βρετανία ήταν υψηλότερος από αυτόν στις ΗΠΑ, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Μολονότι η Ιαπωνία και ο Καναδάς δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή τον Μάιο καμία από αυτές τις δύο δεν αναμένεται να πλησιάσει σε αυτό το επίπεδο.

