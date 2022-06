Life

“Άγριες Μέλισσες”: “Σφίγγει” ο κλοιός γύρω από τον Δούκα (εικόνες)

Ακόμα ένα συναρπαστικό επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1, με την αγωνία να κορυφώνεται.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.





ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Η Αγορίτσα φέρνει στον Λάμπρο το σημάδι που ψάχνει για να δώσει στον Κωνσταντή την απάντηση που περιμένει.

Η Πηνελόπη βρίσκεται σε αδιέξοδο καθώς η Ασπασία αρνείται να καταθέσει εναντίον του Δούκα.

Ο Δούκας βλέπει τον κλοιό γύρω του να σφίγγει όταν τον εγκαταλείπει και η Αγορίτσα.

Ο Σταμάτης βοηθά τον Παναγιώτη να κερδίσει τη Βιολέτα, ενώ η Κορίνα κάνει ένα ταξίδι με τη μητέρα της στην Αθήνα κι έρχεται αντιμέτωπη με την αλήθεια.

Ο Θόδωρος Ξανθός φέρνει απροσδόκητα νέα στον Ζάχο και τον Πέτρο, τη στιγμή που ο Μελέτης αποφασίζει να αντιμετωπίσει την Πηνελόπη.

