Βέμπερ: Να εξεταστεί το εμπάργκο πώλησης όπλων στην Τουρκία

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚ χαρακτήρισε απαράδεκτες και προκλητικές τις πολεμικές απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός εμπάργκο στις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία, τόνισε ο Μάνφρεντ Βέμπερ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σε ενημέρωση των Ευρωπαίων ανταποκριτών, ανέφερε ότι είναι απαράδεκτο και προκλητικό η Άγκυρα να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και να θέτει ζήτημα της κυριαρχίας της επί των νησιών της. Η στάση αυτή, είπε, θα έπρεπε να οδηγήσει τα κράτη-μέλη να συζητήσουν την επιλογή του εμπάργκο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Καθημερινής» αυστηρή αναφορά στην Τουρκία περιλαμβάνεται στο προσχέδιο των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε., που θα λάβει χώρα αύριο και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες.

Οι «27», βάσει του προσχεδίου, καλούν για μία ακόμα φορά την Άγκυρα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να προχωρήσει σε κινήσεις αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το σχετικό απόσπασμα του προσχεδίου αναφέρει συγκεκριμένα, «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες πρόσφατες ενέργειες και δηλώσεις της Τουρκίας. Η Τουρκία πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών-μελών της Ε.Ε. Ανακαλώντας τα προηγούμενα συμπεράσματά του και τη δήλωση της 25ης Μαρτίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσδοκά από την Τουρκία να σεβαστεί πλήρως το διεθνές δίκαιο, να αποκλιμακώσει τις εντάσεις στην υπηρεσία της περιφερειακής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και να προωθήσει τις σχέσεις καλής γειτονίας με βιώσιμο τρόπο».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα θέσει το ζήτημα των πρόσφατων τουρκικών προκλήσεων, όπως έκανε προχθές στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ο Νίκος Δένδιας και όπως έκανε ο ίδιος στην έκτακτη Σύνοδο στις 30-31 Μαΐου. Η ελληνική πλευρά δεν επιθυμεί ωστόσο να ανεβάσει τους τόνους, αναμένοντας τις αντιδράσεις της Άγκυρας και το αν θα υλοποιηθούν οι προθέσεις αποκλιμάκωσης που εξέφρασε στην πρόσφατη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ ο Χουλουσί Ακάρ, o οποίος είχε τετ α τετ με τον Ν. Παναγιωτόπουλο.

