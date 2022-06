Οικονομία

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Νέα αύξηση στις τιμές τους

Αυξήθηκαν εκ νέου οι τιμές των εισιτηρίων στα πλοία. Το κόστος των καυσίμων για ένα καράβι ανά δρομολόγιο.

Σε νέα, δεύτερη αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων των επιβατών για το 2022, προχώρησαν από 15/06 στις περισσότερες γραμμές οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των καυσίμων έχει εκτινάξει τη λειτουργική δαπάνη ενός πλοίου στο 70%.

Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου της ακτοπλοΐας, ένα επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο στη γραμμή Πειραιάς-Χανιά χρειάζεται περίπου 33 τόνους καύσιμα την ημέρα για την εκτέλεση του συγκεκριμένου δρομολογίου.

Ο τόνος πετρελαίου, σήμερα, του καυσίμου «VLSFO», που είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο και χρησιμοποιείται σε πλοία που δεν έχουν τοποθετήσει scrubbers, άγγιξε τα 1.264 δολάρια τον τόνο, από 480 δολ. που ήταν πέρυσι.

Έτσι ένα πλοίο στη συγκεκριμένη γραμμή θα χρειαστεί μόνο για καύσιμα στο κάθε δρομολόγιο 41.250 ευρώ, από 15.840 ευρώ που χρειάζονταν πριν από ένα χρόνο περίπου.

Οι νέες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων κινούνται μεσοσταθμικά από 5% έως 10%, ενώ σημειώνεται ότι η προηγούμενη αύξηση είχε γίνει τον Απρίλιο του 2022 και έφθανε μεσοσταθμικά το 10 με 12%.

Πληροφορίες αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι δεν αποκλείεται για κάποιους προορισμούς και δρομολόγια να υπάρξει και νέα μικρή αύξηση από 1ης Ιουλίου.

"Λέγαμε ότι το 2022 θα είναι η πρώτη χρονιά επιστροφής στην κανονικότητα ωστόσο ήρθε και το συμβάν με τον ρωσο - ουκρανικό πόλεμο ο οποίος έχει εκτοξεύσει εδώ και λίγους μήνες το ενεργειακό κόστος των πλοίων" ανέφερε στέλεχος της ακτοπλοϊκής αγοράς.

Στη γραμμή Ραφήνα-Μύκονος το ατομικό εισιτήριο από τα 35 ευρώ αυτή τη στιγμή άγγιξε τα 38 ευρώ αύξηση 8,57% ενώ στη γραμμή Ραφήνα-Τήνος το ατομικό εισιτήριο από τα 32 ευρώ άγγιξε τα 35 ευρώ αύξηση 9,38%.

Στη γραμμή επίσης Ραφήνα-'Ανδρο το ατομικό εισιτήριο από τα 23 ευρώ ανήλθε στα 25 ευρώ αύξηση 8,70%

Από Πειραιά για Νάξο το ατομικό εισιτήριο από 45,50 ευρώ έφθασε τα 48 ευρώ, αύξηση 5,49% ενώ για το ταχύπλοα το ατομικό εισιτήριο στην ίδια γραμμή από τα 63,70 άγγιξε τα 67,40 ευρώ.

Στη γραμμή Πειραιάς-Ρόδος το ατομικό εισιτήριο από τα 82,50 ευρώ διαμορφώθηκε στα 86,50 ευρώ αύξηση 4,85%.

Στη γραμμή Πειραιάς-Πάτμος από τα 50 ευρώ το ατομικό εισιτήριο διαμορφώθηκε στα 52,50 ευρώ αύξηση 4% και στη γραμμή Πειραιάς-Πάρος από 44,50 ευρώ το ατομικό εισιτήριο διαμορφώνεται στα 46,50 ευρώ. Στη γραμμή Πειραιάς-Μήλος το ατομικό εισιτήριο από τα 43 ευρώ διαμορφώνεται στα 45,50 ευρώ.

Στη γραμμή Πειραιά-Ρόδος για τέσσερα άτομα με ένα ΙΧ το συνολικό κόστος εισιτηρίων από 466,50 ευρώ διαμορφώνεται στα 489,50 ευρώ αύξηση 4,93%

Σημειώνεται ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω των υψηλών τιμών στα καύσιμα έχουν θέσει ζήτημα αναπροσαρμογής των μισθωμάτων στα δρομολόγια των μονοετών συμβάσεων της ακτοπλοΐας, και για τις οποίες δεν προβλέπεται ρήτρα καυσίμου βάση του σχετικού νόμου.

Πρόκειται για συνολικά 42 ακτοπλοϊκές συνδέσεις, ενώ το συνολικό εκτιμώμενο κόστος θα αγγίξει περίπου τα 15 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ήδη το υπουργείο Ναυτιλίας από τις αρχές Απριλίου έχει προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των μισθωμάτων των πλοίων της ακτοπλοΐας, που εκτελούν δρομολογιακές γραμμές δημόσιας υπηρεσίας με πολυετείς συμβάσεις και στις οποίες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία προβλέπεται ρήτρα καυσίμου. Όλες οι άγονες γραμμές είναι ενταγμένες στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

