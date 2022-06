Οικονομία

Πετρέλαιο: “Βουτιά” των τιμών υπό το φόβο ύφεσης

Πάνω από 5% η σημερινή πτώση. Η πρόβλεψη της Goldman Sachs και η κρίσιμη ακρόαση στο αμερικανικό Κογκρέσο, του επικεφαλής της Fed.

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν σήμερα πτώση πάνω από 5%, καθώς οι αγορές ανησυχούν ότι μια ισχυρή άνοδος των επιτοκίων με στόχο να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός μπορεί να επιφέρει μια ύφεση.

Γύρω στις 10:20 (ώρα Ελλάδας), το βαρέλι του Μπρεντ έχανε 5,2%, στα 108,62 δολάρια, ενώ το WTΙ κατέγραφε πτώση κατά 5,6%, στα 103,31 δολάρια.

Τους τελευταίους μήνες, η τιμή του αργού έφθασε σε ύψη, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλεσε φόβους ότι η προσφορά δεν θα μπορούσε να καλύψει τη ζήτηση των οικονομιών που ανοίγουν και πάλι, ιδιαίτερα στην Κίνα, έπειτα από μήνες λοκντάουν.

Όμως οι κεντρικές τράπεζες υποχρεώθηκαν να αυξήσουν τα κόστη δανεισμού, μπροστά στην αύξηση των τιμών της ενέργειας η οποία συμβάλλει στην άνοδο του πληθωρισμού σε επίπεδα πρωτοφανή από τα χρόνια του 1980.

Η κατάσταση αυτή τροφοδοτεί τους φόβους ότι οι οικονομίες όλου του κόσμου μπορεί να κατευθύνονται προς μια ύφεση, πράγμα που προκάλεσε την πτώση των τιμών του αργού.

Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη διήμερη ακρόαση, αυτή την εβδομάδα στο αμερικανικό Κογκρέσο, του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ, που θα μπορούσε να δώσει μια ιδέα για τα σχέδια των αρχών για την καταπολέμηση της αύξησης των τιμών.

Πάντως η Goldman Sachs δήλωσε πως προβλέπει ότι οι τιμές του μαύρου χρυσού θα πάρουν και πάλι ανοδική πορεία.

«Με τη ζήτηση για βασικά προϊόντα να υπερβαίνει την προσφορά, ένταση εξακολουθεί να επικρατεί στις αγορές, παρόλο που οι ρυθμοί ανάπτυξης επιβραδύνονται», αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

«Οι επενδυτές οφείλουν να θυμούνται ότι οι επιβραδύνσεις που προκαλούνται από τη Fed δεν αποτελούν παρά μια βραχυπρόθεσμη άμβλυνση του συμπτώματος, του πληθωρισμού, και όχι ένα φάρμακο για το πρόβλημα, την υποεπένδυση», προσθέτει.

