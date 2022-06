Κόσμος

Καλίνινγκραντ: “Η απάντηση της Ρωσίας στη Λιθουανία δεν θα είναι μόνο διπλωματική”

Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ απαντά για τη Λιθουανία, ανοίγοντας «παράθυρο» για επέκταση του πολέμου και εκτός Ουκρανίας.

Η απάντηση της Μόσχας στην απαγόρευση από την Λιθουανία της διέλευσης αγαθώς που αποτελούν αντικείμενο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον ρωσικό θύλακα Καλίνινγκραντ δεν θα είναι αποκλειστικά διπλωματική, αλλά και πρακτικής φύσεως, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Μία από τις βασικές ερωτήσεις ήταν αν η απάντηση θα είναι αποκλειστικά διπλωματική. Η απάντηση: όχι», δήλωσε η Ζαχάροβα κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων. «Η απάντηση δεν θα είναι διπλωματική, αλλά πρακτική».

