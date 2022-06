Ζώδια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Ναι στο φλερτ, μην ποντάρετε στις σχέσεις (βίντεο)

Η Σελήνη μπαίνει στον Κριό, εκεί που βρίσκεται ήδη ο Άρης. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα.

«Να φλερτάρετε, μην ποντάρετε σε αυτές τις σχέσεις», προειδοποίησε η Λίτσα Πατέρα ενόψει τις εισόδου της Σελήνης στον Κριό.

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», συμβούλεψε όλα τα ζώδια να χαλαρώσουν και να «χαρούν» αυτόν το μήνα, μέχρι τις αρχές Ιουλίου.

«Ο Ερμής είναι στους Διδύμους, τηλεφωνήματα μπορούν να βρουν το δρόμο τους», είπε χαρακτηριστικά.

