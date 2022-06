Τεχνολογία - Επιστήμη

Ογκολόγος Μαλένας για Ρούλα Πισπιρίγκου: Κατάφερε να μην καταλάβουμε τίποτα

Σοκαρισμένη η γιατρός τους ενός από τα αδικοχαμένα παιδιά, λέει για την Ρούλα Πισπιρίγκου, «Αν πράγματι κατηγορηθεί ότι έκανε κάτι τέτοιο, ήταν δαιμόνια»

Η ογκολόγος που παρακολουθούσε την Μαλένα στο Νοσοκομείο, «Αγλαΐα Κυριακού», όταν το άτυχο κοριτσάκι έκανε χημειοθεραπείες, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τους θανάτους των 3 παιδιών του ζεύγους Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου, στην Πάτρα.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω και νιώθω περίεργα που αυτή η γυναίκα (η Ρούλα Πισπιρίγκου) κατάφερε να μην καταλάβουμε τίποτα σε ολόκληρο το τμήμα. Δεν υπέπεσε τίποτα στην αντίληψη μας, τίποτα βίαιο. Δεν είδαμε σημάδια, ούτε τα σημάδια στη μύτη, ούτε κάτι άλλο.

Μόνο για την ηπατική ανεπάρκεια ξέρουμε ότι δεν έστεκε. Αλλά όχι κάποια άλλη ένδειξη. Με την οικογένεια ήμασταν 9 ημέρες μαζί και βλέπαμε μια μητέρα δίπλα στο παιδί της. Αν πράγματι κατηγορηθεί ότι έκανε κάτι τέτοιο, ήταν δαιμόνια».





