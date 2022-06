Οικονομία

Συνάντηση Μητσοτάκη – Αλ Τζάμπερ για επενδύσεις

Με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Υψηλής Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Dr. Sultan bin Ahmad Sultan Al Jaber, ο οποίος βρίσκεται εκ νέου στην Αθήνα ως επικεφαλής επιχειρηματικής αποστολής στην οποία συμμετέχουν τα μεγαλύτερα επενδυτικά ταμεία και σημαντικές επιχειρήσεις της χώρας του.

Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον συνομιλητή του για το στρατηγικό χαρακτήρα που αποδίδει η Ελλάδα στις σχέσεις της με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σημείωσε την προσήλωση της κυβέρνησης στην πλήρη αξιοποίηση των αμοιβαία επωφελών ευκαιριών που προσφέρονται από τη στενότερη συνεργασία με τα ΗΑΕ.

«Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε πάλι στην Αθήνα, μετά από μια πολύ επιτυχημένη επίσκεψη στο Άμπου Ντάμπι. Γνωρίζετε πόσο μεγάλη έμφαση δίνουμε σε αυτήν την διμερή συνεργασία που έχει ταυτόχρονα μια στρατηγική και μια οικονομική συνιστώσα. Καταλαβαίνω ότι είχατε ήδη και θα έχετε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις για να ενισχυθεί περαιτέρω η οικονομική μας συνεργασία», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Ο Πρόεδρός μας πάντα δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην ιδιαίτερη σχέση που έχει με την σπουδαία χώρα σας και με σας προσωπικά. Έχει πολύ μεγάλο θαυμασμό και σεβασμό για την ηγεσία σας, για την κυβέρνησή σας και για τα επιτεύγματά σας τα τελευταία χρόνια», ανέφερε ο Υπουργός Βιομηχανίας και Υψηλής Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Dr. Sultan bin Ahmad Sultan Al Jaber.

Στη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η πολυεπίπεδη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών και συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών οικονομικών - επενδυτικών σχέσεων σε πληθώρα τομέων, όπως της ενέργειας με έμφαση στις ΑΠΕ και στο υδρογόνο, βιομηχανίας και υψηλής τεχνολογίας, καινοτομίας, νεοφυών επιχειρήσεων, υποδομών, των αερομεταφορών, της ναυτιλίας και τουρισμού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την ελληνική πλευρά, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών Ιωάννης Σμυρλής, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Άννα-Μαρία Μπούρα, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και ο Ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για Θέματα Ενέργειας Νίκος Τσάφος.

