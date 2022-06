Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι

Με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας είχε συνομιλία ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας.



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποδοθεί καθεστώς υποψηφίου στην Ουκρανία, την οποία και υποστηρίζει, ενώ διαβεβαίωσε τον κ. Ζελένσκι για τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία.





