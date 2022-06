Πολιτική

Τσίπρας: πρόωρες εκλογές από τον Μητσοτάκη επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό που έρχεται

Τη βεβαιότητα ότι, ο πρωθυπουργός θα προσφύγει σε πρόωρες εκλογές εξέφρασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατά τη συνέλευση του ΣΕΤΕ.

Βέβαιος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκτιμώντας ότι ο πρωθυπουργός θέλει να «αποδράσει» γιατί «δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό που έρχεται».

Στο πλαίσιο συνέντευξης του, στην 30η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε ότι «ένας πρωθυπουργός αποφασίζει να πάει σε πρόωρες εκλογές για δύο λόγους: Είτε όταν είναι απολύτως βέβαιος ότι θα κερδίσει, είτε όταν είναι απολύτως βέβαιος ότι αυτό που έρχεται δεν μπορεί να το διαχειριστεί και αποφασίζει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να "αποδράσει", να βγάλει από τα χέρια του την καυτή πατάτα είτε να καταφέρει να επανεκλεγεί αλλά να πει ότι "εντάξει, έχω νωπή την εντολή", είτε να χάσει και να φύγει». Ο κ. Τσίπρας σχολίασε πώς «αν κάποιοι συμβουλεύουν τον κ. Μητσοτάκη ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές με βεβαιότητα, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ανόητους συμβούλους γιατί το μεγάλο θέμα συζήτησης το βράδυ των εκλογών θα είναι πόσο έξω έχουν πέσει όλες οι προβλέψεις».

Επίσης είπε ότι δεν είναι ομαλό ούτε υγιές να συνεργάζονται οι δύο μεγάλοι πόλοι του πολιτικού συστήματος, αλλά είναι απολύτως υγιές ο έκαστος εκ των δυο πόλων με άλλες δυνάμεις σε μια προγραμματική βάση να συγκροτούν ένα πρόγραμμα 4ετίας και μια κυβέρνηση σταθερότητας.

Ο κ. Τσίπρας , τόνισε ότι απευθύνεται στις δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές και οι οποίες «θα πρέπει να απαντήσουν κάποια στιγμή, πρώτον αν θέλουν να συμμετέχουν σε ένα κυβερνητικό σχήμα και δεύτερον αν θέλουν να θέσουν τους όρους και να δείξουν σε ποια κατεύθυνση θέλουν μια κυβέρνηση». «Δεν μπορούν να το ξορκίζουν, ούτε να λένε γενικόλογα "σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση". Τι θα πει "σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση"; Εγώ δεν το κατανοώ αυτό. Ένα, δυο, τρία, τέσσερα, πέντε μεγάλα θέματα, προγραμματικούς όρους θα συζητήσουμε», υπογράμμισε.«Η συζήτηση", πρόσθεσε , " πρέπει να γίνει σε προγραμματική βάση και επίσης οι συγκλίσεις ή αποκλίσεις πρέπει να έχουν βάση τα προγράμματα και το αποτέλεσμα θα το κρίνει ο ελληνικός λαός.Αυτός είναι που θα αποφασίσει ποιος θα κυβερνήσει, ποιοι θα κυβερνήσουν, ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός».

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για την ακρίβεια, λέγοντας ότι «έχουμε μια διπλή αισχροκέρδεια», αυτή στο χώρο της ενέργειας και την «αισχροκέρδεια του κράτους». Σημείωσε ότι τα ταμεία του κράτους έχουν γεμίσει το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους γιατί παραμένει σταθερός ο ΦΠΑ ενώ έχουμε αυξήσεις στα προϊόντα. «Αυτό δεν είναι έντιμο», είπε, «να γεμίζεις τα ταμεία λεηλατώντας τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους, κρατώντας τόσο υψηλό τον ΦΠΑ και με τόσο υψηλό πληθωρισμό» ,κατηγορώντας τον κ. Μητσοτάκη ότι το κάνει για να δίνει επιδόματα προεκλογικά.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανακοίνωσε πως «Ο Πρωθυπουργός έθεσε με σαφήνεια και ειλικρίνεια το πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις εκλογές. Ούτε η επιλεκτική ερμηνεία, ούτε πολύ περισσότερο η διαστρέβλωση της τοποθέτησης του έχει να προσφέρει κάτι περισσότερο στο δημόσιο διάλογο, τους πολίτες και την Πατρίδα. Άλλωστε τα ζητούμενα των πολιτών είναι άλλα. Για αυτό και η Κυβέρνηση παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στην προσπάθεια ανακούφισης της κοινωνίας, στήριξης των επιχειρήσεων και διασφάλισης των εθνικών δικαίων. Στη δική μας κλίμακα αξιών ο άνθρωπος είναι πάνω από όλα και αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση της ζωής όλων. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας, εθισμένος στον παλαιοκομματικό τακτικισμό, δεν βλέπει μπροστά του ανθρώπους, αλλά «κουκιά». Τον ενδιαφέρει μόνο το συμφέρον, το δικό του και του κομματικού του μηχανισμού. Έφτασε μάλιστα στο σημείο, με την αντιθεσμική του τοποθέτηση, να αφήσει άθλια, «τραμπικού» τύπου, υπονοούμενα για το σπουδαιότερο κεκτημένο της μεταπολίτευσης, που είναι η δημοκρατική ομαλότητα. Είναι ολοφάνερο ότι στην προσπάθεια του να οικοδομήσει γραμμή εσωκομματικής άμυνας για την επόμενη πολιτική περίοδο δεν έχει κανένα φραγμό, θεσμικό και πολιτικό».





