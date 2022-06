Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε, δυστυχώς και την Τετάρτη η λίστα με τους θανάτους ασθενών από κορονοϊό στην Ελλάδα.

Παράλληλα, μικρές αυξομειώσεις καταγράφονται στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας, όπως και στις νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Τρίτη, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 10528 νέα κρούσματα του κορονοϊού. Tα 6493 εντοπίστηκαν στην Αττική και τα 783 στη Θεσσαλονίκη.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αχαϊας

Εύβοιας

Ηρακλείου

Κορινθίας

Λαρισας

Λασιθίου

Μεσσηνίας

Ρεθύμνου

Ρόδου

Χανίων

Η γεωγραφική κατανομή με τα νέα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

