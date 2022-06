“The 2Night Show”: οι ταλαντούχοι καλεσμένοι της Τετάρτης (εικόνες)

Life

Δύο καλλιτέχνες από διαφορετικούς χώρους συναντούν τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συζητούν μαζί του για τις διαδρομές και την προσωπική ζωής τους

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Ο πολυαγαπημένος ηθοποιός μοιράζεται στιγμές από την ενδιαφέρουσα και επιτυχημένη πορεία της ζωής του. Για ποιο λόγο δεν μπόρεσε να συμβιβαστεί με τους «κανόνες» του κινηματογράφου;

Τι είναι αυτό που δεν του «εξομολογήθηκε» ποτέ, η Έλενα Ναθαναήλ; Ποια «μανία» είχε ο Θανάσης Βέγγος στο θέατρο; Επίσης, μιλάει με συγκίνηση για τους γονείς του, που ήταν διάσημοι ηθοποιοί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αλλά και για τη γιαγιά του που τους παρακολουθούσε παρέα με τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Τέλος, εκφράζει τον ενθουσιασμό του που μετά από 64 χρόνια στο θέατρο θα παίξει τραγωδία, για πρώτη φορά στα 82 του χρόνια, και θα συμμετέχει στην καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Ηλέκτρα», του Ευριπίδη.





Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Μιχάλη Μυτακίδη. Το ιδρυτικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος «Active Member» κάνει ένα «ταξίδι» στα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας και μοιράζεται τις εμπειρίες και τις ενδιαφέρουσες απόψεις του για τη ζωή. Γιατί υιοθέτησε το ψευδώνυμό «Foxmoor»; Για ποιο λόγο κατηγορεί τους εκπροσώπους του έντεχνου τραγουδιού; Πώς αντιμετώπισε τις κρίσεις πανικού που τον βασάνιζαν για χρόνια; Ο Μιχάλης Μυτακίδης μιλάει, επίσης, με θαυμασμό για τη γυναίκα του Γιολάντα, που στέκεται «βράχος» στο πλευρό του εδώ και 27 χρόνια, για τη δυνατή του σχέση με τα τρία του παιδιά και αφηγείται τη συγκινητική ιστορία με την αγαπημένη του γιαγιά, που στάθηκε η αφορμή για να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική.

