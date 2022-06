Οικονομία

Μπάιντεν - βενζίνη: Προωθείται αναστολή φόρου για να πέσουν οι τιμές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ζητήσει σήμερα από το Κογκρέσο να αναστείλει για τρεις μήνες έναν ομοσπονδιακό φόρο στη βενζίνη.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ζητήσει σήμερα από το Κογκρέσο να αναστείλει για τρεις μήνες έναν ομοσπονδιακό φόρο στη βενζίνη.

Στόχος του Τζο Μπάιντεν είναι η άμεση ελάφρυνση των πολιτών, καθώς η ραγδαία αύξηση στην τιμή της βενζίνης έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Η μέση τιμή του γαλονιού της βενζίνης έφτασε το ρεκόρ των 5 δολαρίων στις ΗΠΑ, έναντι 3 πριν ένα χρόνο. Η άνοδος αυτή επηρεάζει την οικονομία της χώρας και προκαλεί πτώση στη δημοτικότητα του Τζο Μπάιντεν, η οποία έχει πέσει κάτω από το 40%.

Ο Λευκός Οίκος επιθυμεί να ανασταλεί ως τον Σεπτέμβριο ένας ομοσπονδιακός φόρος 18 σεντς το γαλόνι (3,78 λίτρα) και ζήτησε από τις πολιτείες, που επίσης επιβάλουν φόρους στη βενζίνη να πράξουν το ίδιο προκειμένου να «ελαφρυνθούν άμεσα οι Αμερικανοί καταναλωτές που υποφέρουν από αυξήσεις των τιμών του Πούτιν», επεσήμαναν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι.

«Ο πρόεδρος έχει συνείδηση της σημαντικής πρόκλησης που αποτελούν οι υψηλές τιμές της βενζίνης για τις οικογένειες των εργαζόμενων» προσθέτουν από τον Λευκό Οίκο. Το κόστος της βενζίνης «αυξάνεται με δραματικό τρόπο σε όλο τον κόσμο, σχεδόν κατά 2 δολάρια το γαλόνι, από τότε που ο Πούτιν συγκέντρωσε τα στρατεύματά του στα σύνορα με την Ουκρανία», επεσήμαναν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η αναστολή αυτού του ομοσπονδιακού φόρου στη βενζίνη, καθώς και ενός φόρου 24 σεντς ανά γαλόνι στο ντίζελ στη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αναμένεται να κοστίσει περίπου 10 δισεκ. δολάρια, ποσό που θα πήγαινε για τις οδικές υποδομές. Η κυβέρνηση Μπάιντεν διαβεβαιώνει ότι το ποσό θα αντικατασταθεί από αλλού.

Παράλληλα ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τις πολιτείες να αναστείλουν προσωρινά τους φόρους που επιβάλουν στη βενζίνη. Κάποιες πολιτείες, όπως το Κονέκτικατ και η Νέα Υόρκη το έχουν ήδη πράξει.

Κατά μέσο όρο οι αμερικανικές πολιτείες επιβάλλουν φόρο 30 σεντς το γαλόνι στη βενζίνη.

Όμως, σύμφωνα με αναλυτές, περίπου 46 πολιτείες δεν έχουν αντιδράσει ακόμη, ανάμεσά τους η Καλιφόρνια όπου η βενζίνη είναι πιο ακριβή και φτάνει τα 6 δολάρια το γαλόνι.

Σε αυτή την πρόταση, που πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο, προστίθενται και άλλα πιθανά μέτρα, τα οποία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα μπορέσουν να μειώσουν την τιμή της βενζίνης στην αντλία κατά ένα δολάριο το γαλόνι.

Η υφυπουργός Ενέργειας Τζένιφερ Γκρανχολμ αναμένεται να συναντηθεί αύριο Πέμπτη με υπεύθυνους διυλιστηρίων προκειμένου να τους πιέσει να αυξήσουν την παραγωγή τους.

Μπροστά στην αύξηση των τιμών της βενζίνης η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπαθεί εδώ και μήνες να πιέσει για την αύξηση της παραγωγής. Γεγονός σπάνιο, χρησιμοποιεί ένα εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως από τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα. Παράλληλα ο Λευκός Οίκος έχει βάλει στο στόχαστρο τις επτά μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, ανάμεσά τους η ExxonMobil και η Chevron, καταγγέλλοντας «το πάνω από το κανονικό περιθώριο κέρδους» και ζητώντας τους να επιτελέσουν «το πατριωτικό τους καθήκον».

«Η Exxon κέρδισε αυτό το τρίμηνο περισσότερα χρήματα από τον Θεό», σχολίασε ειρωνικά ο Μπάιντεν.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ έφτασε τον Μάιο στο 8.6% σε ετήσια βάση, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και 40 χρόνια. Το κόστος της ενέργειας αυξήθηκε κατά 34,6%.

Ειδήσεις σήμερα:

Πήραν ταξί επειδή είχαν πιει και…τράκαραν (εικόνες)

Ηνωμένο Βασίλειο – Πληθωρισμός: Ρεκόρ 40ετίας

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Νέα αύξηση στις τιμές τους