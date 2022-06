Πολιτική

Δένδιας για Τουρκία: Η Ελλάδα απαντά, αλλά δεν παρασύρεται

Το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο ομόλογό του.

Θα συνεχίσουμε να απαντάμε στην τουρκική προκλητικότητα «ψύχραιμα και με αποκλειστικό γνώμονα τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε κοινές δηλώσεις με τον Ούγγρο ομόλογό του Πίτερ Σίγιαρτο, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα απαντά στο σύνολο των παράνομων και μονομερών τουρκικών αιτιάσεων, αλλά δεν παρασύρεται σε ρητορικές αντιπαραθέσεις.

«Στο επίπεδο της ρητορικής, είμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς προσπάθειας αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας, μιας προσπάθειας σπίλωσης της εικόνας της Ελλάδας, αλλά και μιας προσπάθειας αμφισβήτησης, δυστυχώς, και στο πεδίο με υπερπτήσεις και παραβιάσεις του εναερίου χώρου και των ελληνικών χωρικών υδάτων», σημείωσε.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε καμία χώρα να μας προσβάλει με ψευδείς θεωρίες με ψευδείς ειδήσεις, επισήμανε και προσέθεσε χαρακτηριστικά:

«Στο πλαίσιο αυτό περιμένουμε την αλληλεγγύη των εταίρων μας. Ζητάμε από τους εταίρους μας το αυτονόητο, αυτό που εμείς διακηρύξαμε αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία: τον σεβασμό στο απαραβίαστο των συνόρων, στην κυριαρχία όλων των κρατών, τον σεβασμό στις Διεθνείς Συνθήκες».

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως η εισβολή στην Ουκρανία και ο συνεχιζόμενος πόλεμος, έχουν τελείως αλλάξει το τοπίο.

Στη συνάντηση με τον Ούγγρο ομόλογό του, συζητήθηκε το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη, καθώς τόσο η ελληνική όσο και η ουγγρική κοινωνία έχουν επηρεαστεί από την αύξηση των τιμών στην ενέργεια, όπως είπε ο κ. Δένδιας.

Υπενθύμισε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ήδη λάβει μια σειρά μέτρων προσπαθώντας να ανακουφίσει τους Έλληνες καταναλωτές.

Σημείωσε δε πως «η Ελλάδα καθίσταται πλέον ενεργειακός κόμβος, από τον οποίο μπορεί να μεταφέρεται φυσικό αέριο προς την υπόλοιπη περιοχή, τα Βαλκάνια, τη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, την Κεντρική Ευρώπη», ενώ στόχος είναι να συνδεθεί το δίκτυο αυτό με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Ανέφερε πως τόσο οι σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο υπάρχων στη Ρεβυθούσα, και ο υπό κατασκευή -έτοιμος να λειτουργήσει σε λίγες εβδομάδες- στην Αλεξανδρούπολη, θα συνεισφέρουν σημαντικά. Σ' αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλουν επίσης και οι διασυνδετήριοι αγωγοί, όπως ο ΤΑΡ και ο IGB, o οποίος αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του πάρα πολύ σύντομα.

Συζητήθηκε ακόμη η επισιτιστική κρίση που έχει δημιουργήσει η σύρραξη, ιδιαίτερα σε χώρες της αμέσου γειτονίας μας, όπως η Αίγυπτος.

Αναφέρθηκε ακόμη στην Ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, όπου, όπως τόνισε, οι θέσεις Ελλάδας και Ουγγαρίας συγκλίνουν ιδιαίτερα.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυμα στήριξης στην περιοχή, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία, όπου το ενδιαφέρον έχει στραφεί σε άλλες χώρες που επιθυμούν να καταστούν επίσημα υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ».

«Δεν πρέπει να λησμονούμε τα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία έχουν καταβάλει και συνεχίζουν να καταβάλλουν, προσπάθειες για να αποτελέσουν μέλος της ευρωπαϊκής μας οικογένειας», σημείωσε και πρσέθεσε πως δεν πρέπει να δημιουργήσουμε κενό σ' αυτή την περιοχή. «Αν αφήσουμε αυτό το κενό θα το εκμεταλλευτούν άλλες δυνάμεις φυγόκεντρες, οι οποίες προσβλέπουν σε ένα διαφορετικό μέλλον για την περιοχή μας».

Τέλος, αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ευχαρίστησε τον ομόλογό του για την συνεισφορά της Ουγγαρίας στην Frontex, η οποία έχει αναπτυχθεί στα ελληνικά σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα.

«Δυστυχώς βλέπουμε μια μεγέθυνση της προσπάθειας εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και μια ρητορική όξυνση προς αυτή την κατεύθυνση», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Ούγγρος ΥΠΕΞ: Απαραίτητος ο σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών

Την ανάγκη «να υπάρχει σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών», υπογράμμισε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πίτερ Σίγιαρτο, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στις θέσεις της Ελλάδας.

«Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με δυσκολίες και προκλήσεις ασφαλείας, που τονίζουν την ανάγκη στην Ευρώπη να υπάρχει σεβασμός στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών», σημείωσε.

Επισήμανε πως τόσο η Ελλάδα όσο και η Ουγγαρία ενδιαφέρονται «να επικρατήσει η ειρήνη το συντομότερο δυνατόν», ενώ υπογράμμισε πως δύο ζητήματα παγκοσμίου εμβελείας προκύπτουν από τον πόλεμο, λόγω της επισιτιστικής ανασφάλειας, δημιουργούνται νέες μεταναστευτικές ροές, αλλά και η ενεργειακή κρίση.

«Και οι δύο αυτές κρίσεις αποδεικνύουν ότι ο ρόλος της Ελλάδας είναι καίριας σημασίας και προσβλέπουμε στο άμεσο μέλλον στενή συνεργασία των δύο χωρών», σημείωσε.

Όπως τόνισε λόγω του ότι δεν μπορούν να αυξηθούν οι εξαγωγές του σιταριού από Ρωσία και Ουκρανία θα υπάρξει σοβαρή πείνα σε πολλές περιοχές του πλανήτη, ενώ αυτές οι περιοχές αναμένεται να παράξουν νέα κύματα μεταναστών και προσφύγων.

Σημείωσε πως η Ευρώπη πρέπει να προλάβει νέα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα και αν τα προβλήματα προμήθειας σίτου οξυνθούν θα πρέπει να διαφυλάξει τα σύνορά της.

«Ελλάδα και Ουγγαρία μέχρι στιγμής έχουν προστατεύσει τα ευρωπαϊκά σύνορα και αυτό θα κάνουν και στο μέλλον», υπογράμμισε.

Όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, ανέφερε χαρακτηριστικά πως η Ουγγαρία «ποτέ δε στήριξε και δε θα στηρίξει οποιαδήποτε ιδέα ακόμη και αν αυτή έρχεται από άλλους, ακόμα και αν έρχεται από τις Βρυξέλλες, εφόσον αυτή θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας».«Χρειαζόμαστε ποσότητες αργού πετρελαίου από τη Ρωσία. Δεν είναι δυνατό να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι δεν μπορούμε να προμηθευτούμε αργό πετρέλαιο από τη Ρωσία», ανέφερε. Από την άλλη, προσέθεσε, οφείλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές και διαδρομές, όμως «κάτι τέτοιο προϋποθέτει πολλά χρήματα και πολύ χρόνο».

Υπάρχουν δυο σενάρια για τη διοφοροποίηση των πηγών σε φυσικό αέριο: η Ανατολική Μεσόγειος και Αζερμπαϊτζάν και τα δύο μπορούν να φτάσουν μέσω της Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη, κάτι που προϋποθέτει υποδομές, επισήμανε.

«Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα υπάρχει και άμεση σύνδεση, θα υπάρχει ο νότιος διάδρομος. Όμως μέχρι να συμβεί αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές στο ρωσικό αέριο».

Τέλος, υπογράμμισε πως η Ελλάδα μπορεί πάντα να βασίζεται στην Ουγγαρία, η οποία στηρίζει την υποψηφιότητα της χώρας μας ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

