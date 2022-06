Κόσμος

Κίνα: Καύσωνας εκτοξεύει τη ζήτηση για ενέργεια σε επίπεδα ρεκόρ

Κύματα καύσωνα σαρώνουν τη βόρεια και κεντρική Κίνα, αυξάνοντας τη ζήτηση για ενέργεια σε επίπεδα ρεκόρ. Την ίδια στιγμή, στα νότια σφοδρές βροχοπτώσεις προκαλούν πλημμύρες.

Ο καύσωνας στη βόρεια και κεντρική Κίνα οδήγησε εκατομμύρια ανθρώπους να ανοίξουν τα κλιματιστικά τους για να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ οι πλημμύρες στο νότιο τμήμα της χώρας βύθισαν χωριά κάτω από το νερό και απέκλεισαν τους κατοίκους πόλεων στα σπίτια τους.

Την Τετάρτη (22.06.2022), η μετεωρολογική διοίκηση της Κίνας εξέδωσε προειδοποιήσεις «πορτοκαλί» συναγερμού για υψηλές θερμοκρασίες σε περιοχές στις επαρχίες Σαντόνγκ, Χενάν και Χεμπέι.

Αρκετές πόλεις στη Σαντόνγκ, τη δεύτερη πολυπληθέστερη επαρχία της Κίνας, εξέδωσαν «κόκκινο» συναγερμό για υψηλές θερμοκρασίας, που οδήγησαν σε αύξηση τη ζήτηση για κλιματιστικά μεταξύ των 100 εκατ. και πλέον κατοίκων.

Οι θερμοκρασίες στις περιοχές αυτές αναμένονταν να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την κρατική μετεωρολογική υπηρεσία.

Το μέγιστο φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο της Σαντόνγκ ήταν 92,94 εκατ. κιλοβάτ την Τρίτη (21.06.2022), ξεπερνώντας το υψηλό επίπεδο του 2020 των 90,22 εκατ. κιλοβάτ και καταγράφοντας νέο ρεκόρ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Τα φορτία στη γειτονική επαρχία Χενάν έφθασαν στο επίπεδο των 71,08 εκατ. κιλοβάτ τη Δευτέρα (20.06.2022), ξεπερνώντας το ρεκόρ της προηγούμενης ημέρας των 65,34 εκατ. κιλοβάτ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρωθυπουργός, Λι Κετσιάνγκ, σε επίσκεψή του σε θερμοηλεκτρική μονάδα στη επαρχία Χεμπέι, στη βόρεια Κίνα, δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να αυξήσει την παραγωγή άνθρακα για να «αποτρέψει με αποφασιστικό τρόπο τις διακοπές ρεύματος», σύμφωνα με αναφορές σε κρατικά μέσα ενημέρωσης αργά την Τρίτη (21.06.2022).

Τμήματα της Χεμπέι, της Χενάν και της Σαντόνγκ έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με συνθήκες σχεδόν ξηρασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται φέτος νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές.



Ενώ κύματα καύσωνα πλήττουν τη βόρεια και κεντρική Κίνα, σφοδρές βροχοπτώσεις σημειώνονται σε επτά επαρχίες στον νότο, μεταξύ των οποίων στην Γκουανγκντόνγκ, την πολυπληθέστερη στη χώρα.

Σήμερα, σε 113 ποτάμια στην Κίνα η αύξηση των υδάτων ξεπέρασε τα επίπεδα συναγερμού, ενώ σε 7 από αυτά ανήλθε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υδάτινων Πόρων σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Στην Γκουανγκντόνγκ, η επαρχιακή διεύθυνση διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφερε ότι οι σφοδρές βροχοπτώσεις επηρέασαν 479.600 ανθρώπους και προκάλεσαν την κατάρρευση 1.729 κατοικιών επιφέροντας οικονομικές ζημίες 1,756 δισεκ. γιουάν (261 εκατ. δολαρίων), σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα (Xinhua).

Οι κάτοικοι στη Γινγκντέ, μια πόλη της Γκουανγκντόνγκ όπου η προειδοποίηση για πλημμύρες αναβαθμίστηκε στο Επίπεδο 1, ανέφεραν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υπάρχει διακοπή της υδροδότησης και της ηλεκτροδότησης καθώς η περιοχή έχει πλημμυρίσει.

Η Κίνα έχει ένα σύστημα συναγερμού τεσσάρων βαθμίδων, όπου το Επίπεδο 1 αντιστοιχεί στον σοβαρότερο κίνδυνο πλημμυρών.

«Το νερό ήρθε πολύ γρήγορα και πιστεύω ότι πολλοί δεν είχαν προμήθειες τροφίμων στα σπίτια τους», ανέφερε χρήστης στην κινεζική πλατφόρμα Weibo.

Από τα καταστήματα έχουν εξαντληθεί βασικά τρόφιμα όπως λάδι και ρύζι καθώς οι κάτοικοι έσπευσαν να τα προμηθευτούν σε μεγάλες ποσότητες, δήλωσε κάτοικος της περιοχής στο Reuters.

Οι αρχές στη Γινγκντέ μετέφεραν ορισμένους κατοίκους στο νότιο τμήμα της πόλης και συμβούλευσαν άλλους να μην φεύγουν από τα σπίτια τους.

Στην επαρχία Τζιανσί, διασώθηκαν αποκλεισμένοι χωρικοί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, καθώς δρόμοι είχαν πλημμυρίσει και γέφυρες ήταν απροσπέλαστες.

