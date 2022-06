Life

Τηλεθέαση - “Καλημέρα Ελλάδα”: Πρώτος με ρεκόρ ο Γιώργος Παπαδάκης

Ρεκόρ τηλεθέασης για τη φετινή σεζόν και πρωτιά με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης κατέγραψε την Τρίτη, 21 Ιουνίου το "Καλημέρα Ελλάδα" με τον Γιώργο Παπαδάκη.

Πρωτιά και ρεκόρ σεζόν για τον Γιώργο Παπαδάκη, χθες, Τρίτη 21 Ιουνίου. Το «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής του, καταγράφοντας 24%, την υψηλότερη επίδοσή του, στο δυναμικό κοινό 18-54, από την αρχή της σεζόν μέχρι σήμερα.

Η εκπομπή ήταν η πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 10,5 μονάδες.

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες είδαν «Καλημέρα Ελλάδα» και ενημερώθηκαν για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, με το ανδρικό κοινό να αγγίζει το 39,8%, και το γυναικείο να φτάνει έως και 20,2%.

